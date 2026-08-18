Por Redacción EC

La decisión de hacerse un tatuaje puede estar relacionada con distintos motivos personales y no necesariamente responde únicamente a una cuestión estética o de moda. Desde la psicología, esta práctica ha sido estudiada para comprender qué factores pueden influir en una persona al momento de elegir plasmar una imagen, símbolo o frase sobre su piel. Las razones detrás de esta elección pueden variar considerablemente entre individuos. Para algunas personas, un tatuaje puede representar una experiencia significativa, mientras que para otras puede convertirse en una forma de expresar su identidad, reforzar su autonomía o exteriorizar emociones y pensamientos. El significado que cada individuo atribuye a la modificación de su cuerpo también puede estar condicionado por sus vivencias, vínculos personales y circunstancias particulares. Por ello, no existe una única explicación psicológica aplicable a todas las personas que deciden tatuarse. En esta nota conocerás qué factores pueden estar relacionados con el deseo de llevar tatuajes y qué interpretaciones realizan los especialistas sobre esta práctica cada vez más extendida.