La decisión de hacerse un tatuaje puede estar relacionada con distintos motivos personales y no necesariamente responde únicamente a una cuestión estética o de moda. Desde la psicología, esta práctica ha sido estudiada para comprender qué factores pueden influir en una persona al momento de elegir plasmar una imagen, símbolo o frase sobre su piel. Las razones detrás de esta elección pueden variar considerablemente entre individuos. Para algunas personas, un tatuaje puede representar una experiencia significativa, mientras que para otras puede convertirse en una forma de expresar su identidad, reforzar su autonomía o exteriorizar emociones y pensamientos. El significado que cada individuo atribuye a la modificación de su cuerpo también puede estar condicionado por sus vivencias, vínculos personales y circunstancias particulares. Por ello, no existe una única explicación psicológica aplicable a todas las personas que deciden tatuarse. En esta nota conocerás qué factores pueden estar relacionados con el deseo de llevar tatuajes y qué interpretaciones realizan los especialistas sobre esta práctica cada vez más extendida.

ESTAS SON LAS RAZONES DETRÁS DE QUE A ALGUNAS PERSONAS LES GUSTE TATUARSE EL CUERPO, SEGÚN LA PSICOLOGÍA

Impacto global creciente generan los tatuajes, y en esta ocasión particular vamos a referirnos a quienes deciden hacerse alguno debido a razones descritas por parte de especialistas en el ámbito de la psicología.

De acuerdo a la información que brinda el diario ABC, hoy las causas resultan amplias, pero puntualmente termina sucediendo para “... subrayar la propia identidad y el otro inmortalizar momentos ...”.

Esto último lo precisa la psicóloga Sheila Estévez Vallejo, mientras Lara Pacheco explica que “en muchos casos, es más frecuente que las mujeres se hagan tatuajes” buscando alcanzar “enriquecimiento estético del propio cuerpo”, y los hombres movidos por la integración a determinado grupo social.

EL COLOR DE ROPA QUE SUELEN ELEGIR LAS PERSONAS MENOS INTELIGENTES, SEGÚN LA PSICOLOGÍA

Diariamente, el uso de prendas termina llamando la atención, y esto debido a la apariencia que emana de los colores finalmente escogidos al momento de vestirnos.

Al respecto, te contamos que según la psicología como ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, 3 tonalidades muy particulares son aquellas cuyas definiciones y/o características suelen asociarse a la falta de creatividad de hombres y mujeres, mínima expresión hasta corporal, entre otras de las siguientes compartidas a continuación:

GRIS

- Color extremadamente neutro, y que psicológicamente se le vincula a la apatía emocional y ausencia de decisiones contundentes e importantes.

- Falta de pensamiento propio y curiosidad limitada, son otras de las características que pueden verse reflejadas en las personas con gustos por el gris.

NEGRO

- Color que psicológicamente figura vinculado al control rígido, ausencia de espontaneidad, e identidad poco flexible.

BEIGE

- Color discreto y carente de estímulo visual que personas con baja ambición, poca iniciativa y escasa imaginación, pueden terminar escogiendo hasta para vestirse.

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Cabe resaltar, que asimismo el color marrón, por ejemplo, es otra de las tonalidades que termina siendo incluida por parte de especialistas en psicología, y dentro del listado donde la poca inteligencia aparece resaltada para definir a ciertos tipos de personas.