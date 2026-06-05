La película peruana “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” llegará por primera vez a la televisión abierta este sábado 6 de junio a las 10 p.m. a través de América Televisión. La producción, que fue vista por más de un millón y medio de espectadores en los cines, buscará ahora alcanzar a millones de hogares peruanos.

El largometraje recrea la histórica operación militar que permitió liberar a los rehenes retenidos en la residencia del embajador de Japón en Lima. La cinta destaca el valor, la preparación y el profesionalismo de quienes participaron en una de las acciones más emblemáticas contra el terrorismo en el país.

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Tras su exitoso paso por las salas de cine, la película también logró proyección internacional mediante Netflix, donde continuó despertando interés por uno de los episodios más importantes de la historia reciente del Perú. Su estreno en señal abierta permitirá que nuevas generaciones conozcan estos acontecimientos.

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” llegará a la televisión. (Foto: Difusión)

Además de su desempeño en la taquilla, la producción ha contribuido a reabrir la discusión sobre la importancia de preservar la memoria histórica y reconocer a quienes participaron en momentos decisivos para la recuperación de la paz en el país.

Junto con el anuncio de este estreno televisivo, Producciones Colibrí confirmó que ya trabaja en una nueva película inspirada en la operación de inteligencia que culminó con la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. El proyecto se centrará en la labor realizada por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú.

Según informó la productora, la nueva cinta combinará drama y acción policial, y estará basada en una investigación exhaustiva. Asimismo, contará con la participación y asesoría de protagonistas reales de los hechos para garantizar el rigor histórico de la historia.

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” superó el millón de espectadores en el cine. (Foto: Instagram)

Con estas producciones, Producciones Colibrí reafirma su apuesta por llevar al cine historias basadas en hechos reales que marcaron al Perú. Mientras tanto, los televidentes podrán revivir este sábado una de las operaciones más recordadas de la historia nacional a través de la pantalla de América Televisión.