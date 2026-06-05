Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” llegará a la televisión. (Foto: Diego Moreno)
“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” llegará a la televisión. (Foto: Diego Moreno)
/ DANIELA TALAVERA
Por Redacción EC

La película peruana “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” llegará por primera vez a la televisión abierta este sábado 6 de junio a las 10 p.m. a través de América Televisión. La producción, que fue vista por más de un millón y medio de espectadores en los cines, buscará ahora alcanzar a millones de hogares peruanos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.