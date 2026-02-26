Resumen

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” superó el millón de espectadores en el cine. (Foto: Instagram)
“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” llegará próximamente al catálogo de Netflix luego de convertirse en el mayor éxito de taquilla nacional en 2025. La producción convocó a 1’548,074 espectadores en cines peruanos, consolidándose como la cinta peruana más vista del año.

