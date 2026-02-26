“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” llegará próximamente al catálogo de Netflix luego de convertirse en el mayor éxito de taquilla nacional en 2025. La producción convocó a 1’548,074 espectadores en cines peruanos, consolidándose como la cinta peruana más vista del año.

El largometraje estrenó el 30 de octubre y permaneció en cartelera hasta el 4 de febrero, logrando un sólido respaldo del público en todo el país.

Ahora, con su incorporación a la plataforma de streaming Netflix, estará disponible en 50 países de Latinoamérica, ampliando significativamente su alcance internacional.

La cinta, producida por Producciones Colibrí, recrea uno de los episodios más trascendentales de la historia reciente del Perú: la Operación Chavín de Huántar, intervención militar ejecutada el 22 de abril de 1997 tras la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima.

La historia combina rigor histórico y dramatización cinematográfica, centrándose en los comandos que participaron en el rescate. Además de reconstruir los aspectos tácticos de la operación, la película aborda el lado humano de quienes arriesgaron sus vidas en una misión que mantuvo en vilo al país durante más de cuatro meses.

Desde su estreno, el filme destacó por sus cifras récord para una producción nacional reciente. El respaldo masivo del público confirmó el interés por historias locales contadas con altos estándares técnicos y narrativos, reflejando el crecimiento sostenido del cine peruano en términos de calidad y proyección comercial.

Carlos Maguiña, gerente general de Producciones Colibrí, afirmó que el acuerdo con Netflix representa “un paso firme hacia la internacionalización de nuestras historias”, resaltando que el éxito en salas demostró la capacidad del cine peruano para competir a gran escala. La fecha oficial de estreno en la plataforma será anunciada próximamente.