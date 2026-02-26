En “Madres: el musical” todo empieza con una celebración. Dani está por tener un bebé y sus amigas le organizan un baby shower sorpresa. Hay globos, regalos y consejos bienintencionados. Pero pronto la reunión se transforma en otra cosa: una confesión sin filtros sobre lo que significa ser madre cuando se apagan las cámaras, cuando el cansancio pesa más que la sonrisa y cuando el ideal romántico choca con la rutina.

En escena, veinte canciones originales -, interpretadas con banda en vivo, sostienen un relato que oscila entre la ironía y la emoción. “Es una obra que habla de lo más primario del ser humano: la crianza, el crecimiento, la relación entre padres, madres e hijos”, señala Giovanni Ciccia, director de esta puesta en escena.

Esta temporada tiene un componente adicional: la despedida del elenco original. Rossana Fernández-Maldonado, Alexandra Graña, Érika Villalobos y Gianella Neyra regresan para cerrar un ciclo que supera las noventa funciones acumuladas hasta la fecha. Su participación se extenderá hasta el 15 de marzo y, a partir de entonces, darán paso a un nuevo cuarteto integrado por Daniela Camaiora, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas y Stephany Orúe.

Todas las actrices, en ambos elencos, son madres. La producción ha insistido en ese requisito desde el inicio: la experiencia personal no es un detalle, sino una capa adicional de verdad en la interpretación. La maternidad que propone el montaje no es idealizada. Se habla del divorcio, de los cambios hormonales, del agotamiento físico, de la culpa y de la pérdida momentánea de identidad. “Dicen que no hay nada más serio que la comedia y nada más difícil que ser madre”, agrega el director.

Madres exitosas

El camino de “Madres” comenzó en 2019 en el Teatro Mario Vargas Llosa. Desde su estreno quedó claro que no era un musical convencional: no apostaba por el espectáculo grandilocuente, sino por una estructura íntima, casi confesional y cotidiana, en la que cuatro mujeres narran sus propias contradicciones.

En 2022 la obra se trasladó al Teatro Municipal de Lima y luego al Teatro NOS, ampliando su alcance y consolidando una audiencia que regresaba acompañada. “Es una obra que toca fibras importantes. Todos nos vinculamos con una madre; es imposible que no te toque de alguna forma”, sostiene Ciccia.

El musical también tuvo una presentación internacional en el Manuel Artime Theater de Miami en 2024, confirmando que la historia escrita por la autora original Sue Fabisch —aunque adaptada con referencias locales— conecta con públicos diversos. La maternidad, con sus tensiones, culpas y afectos, trasciende fronteras culturales y sociales, y demuestra que las experiencias que aborda la obra no dependen de una geografía específica.

Seis años después de su estreno, “Madres” confirma que su vigencia no responde solo al tema, sino al enfoque. El humor no funciona como evasión, sino como herramienta para decir lo incómodo. La risa abre la puerta a la reflexión sobre un tema que no perderá su vigencia y que, según el director, tendrá más temporadas.

“Seguirá teniendo éxito la obra mientras el ser humano siga naciendo de una madre. Cambiarán las costumbres y las formas de organización familiar, pero el núcleo seguirá siendo ellas. A menos que vivamos en un mundo donde los hijos nazcan de tubos y combinaciones químicas. Si fuera así, todos seríamos infelices, porque ¿quién quiere vivir en un mundo sin madre?”, subraya el director.