“3 Historias Bien Peruchas” inicia tercera temporada en el Teatro Municipal de Surco

El colectivo digital Emoliente TV anunció el estreno de la tercera temporada de su obra teatral “3 Historias Bien Peruchas”, que se realizará en el Teatro Municipal de Surco, con cuatro funciones exclusivas del 5 al 8 de febrero.

La obra es protagonizada por el primer actor Javier Valdés y el creador de contenido Martín Martínez. A través de tres relatos independientes basados en los videos más virales del canal, la pieza aborda problemas estructurales del Perú contemporáneo mediante el humor negro.

🎭 Teatro Municipal de Surco 🗓 5, 6 y 7 de febrero | 🕗 8:00 p. m. 🗓 8 de febrero | 🕖 7:00 p. m. 🎟 Entradas: S/ 30 en localidad *GENERAL* Escribe am 986+917=795 📍 Cl. Sacramento 236, Surco

Entre las tramas principales destacan la ambición de creadores digitales por incursionar en la televisión tradicional, los conflictos de discriminación racial y una sátira política sobre la corrupción presidencial.

De acuerdo con la producción, el objetivo de esta temporada es mantener el estilo “sin adornos”. “La propuesta usa el humor de la calle para exponer las tensiones y el ingenio de la gente, sirviendo como una forma de decir lo que muchas veces se calla”, señalaron.

El despliegue escénico busca consolidar la conexión entre el formato digital y el teatro convencional, integrando la trayectoria actoral de Valdés con la visión contemporánea de Martínez.

Las entradas están disponibles en Joinnus y se pueden hacer consultas al (+51) 986 917 795.

Datos de las funciones:

Lugar: Teatro Municipal de Surco (Calle Sacramento 236)

Teatro Municipal de Surco (Calle Sacramento 236) Fecha: 5, 6, 7 y 8 de febrero

5, 6, 7 y 8 de febrero Hora: Jueves a sábado 8:00 p. m. y domingo 7:00 p. m

Jueves a sábado 8:00 p. m. y domingo 7:00 p. m Entradas: Disponibles en Joinnus