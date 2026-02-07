Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El montaje explora situaciones cotidianas que reflejan las tensiones sociales del país | Foto: Difusión
El montaje explora situaciones cotidianas que reflejan las tensiones sociales del país | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El colectivo digital Emoliente TV anunció el estreno de la tercera temporada de su obra teatral “3 Historias Bien Peruchas”, que se realizará en el Teatro Municipal de Surco, con cuatro funciones exclusivas del 5 al 8 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“3 Historias Bien Peruchas” inicia tercera temporada en el Teatro Municipal de Surco
Teatro

“3 Historias Bien Peruchas” inicia tercera temporada en el Teatro Municipal de Surco

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
Famosos

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados
Luces

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados

“Hollywood impone formas peligrosas de amar”, advierte la directora de la obra “La reunificación de las dos Coreas”
Teatro

“Hollywood impone formas peligrosas de amar”, advierte la directora de la obra “La reunificación de las dos Coreas”