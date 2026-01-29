“El vuelo del cóndor” es una producción escénica creada y producida íntegramente en el Perú que proyecta la identidad sudamericana al mundo. El espectáculo reúne a danzantes, músicos, cantantes, coreógrafos y gestores culturales peruanos, consolidándose como un ejemplo de industria cultural con alto nivel artístico y proyección internacional.

Dirigido por Humberto Valdivia Yóplac, fundador y presidente de la Asociación Cultural Jallmay, el montaje integra tradición, formación profesional y visión global. Esta articulación posiciona al arte peruano como un sector estratégico de desarrollo cultural y creativo en los principales circuitos teatrales internacionales.

Inspirado en el legado del antiguo Imperio del Tahuantinsuyo, “El vuelo del cóndor” propone un viaje escénico por la memoria y la identidad andina. La obra transforma el patrimonio ancestral en una puesta en escena contemporánea de gran formato, capaz de generar impacto cultural, social y económico.

El Vuelo del Cóndor, espectáculo que proyecta la identidad andina al mundo, llega al Gran Teatro Nacional. (Foto: Jallmay / Cristian Castillo)

Seiscientos años después, seis países sudamericanos —Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina— dialogan simbólicamente sobre el escenario a través del movimiento, la música y la voz. El hilo conductor es el cóndor andino, ave sagrada que representa visión, libertad, identidad y trascendencia en la cosmovisión de los Andes.

Más allá de su valor simbólico, el espectáculo aborda la actual situación del cóndor andino, especie amenazada por la pérdida de hábitat y el envenenamiento. Desde el arte, la propuesta invita a reflexionar sobre la relación entre cultura, naturaleza y futuro, reafirmando el rol del arte como conciencia social.

La puesta en escena fusiona danza, música en vivo, canto y teatro, con la participación de 60 artistas, entre ellos una soprano y un tenor.

La obra se divide en dos momentos —El Mundo Ancestral y La Fiesta de los Pueblos Andinos de Hoy— ofreciendo una experiencia artística accesible, emotiva y de alto rigor escénico. El espectáculo se llevará a cabo en el Gran Teatro Nacional los días 22 de febrero, a las 7 p.m., y el 23 de febrero a las 8 p.m. Las entradas están a la venta en Joinnus.