Darlo todo sobre el escenario: Mirella Carbone estrena “Volver a mirar” en La Plaza

Mirella Carbone en los ensayos de "Volver a mirar". Una temporada corta que repasa dos momentos clave de su carrera.

/ La Plaza
Por Alfonso Rivadeneyra García

Sale a escena con un candelabro en la mano, a tientas. Se mueve como si no quisiera pisar a alguien. El espectador que aguza la vista notará un muñeco, totalmente negro, sin facciones, en el suelo. A lo largo de la presentación, Mirella Carbone (72) habrá de interactuar con este objeto al que otorga características humanas, pero no es el único “juguete” en “Volver a mirar”, retrospectiva donde la bailarina peruana repasa dos momentos clave de su carrera profesional y que, cómo no, se vinculan a su vida personal. Un encuentro con movimientos que se pueden rastrear hacia tres décadas en el pasado.

