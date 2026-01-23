Escuchar
(2 min)
“La reunificación de las dos Coreas”, dirigida por Ana Julia Marko se presentará del 5 al 12 de febrero en el teatro Ricardo Blume. (Foto: paola.vera)

“La reunificación de las dos Coreas”, dirigida por Ana Julia Marko se presentará del 5 al 12 de febrero en el teatro Ricardo Blume. (Foto: paola.vera)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“La reunificación de las dos Coreas”, dirigida por Ana Julia Marko se presentará del 5 al 12 de febrero en el teatro Ricardo Blume. (Foto: paola.vera)
“La reunificación de las dos Coreas”, dirigida por Ana Julia Marko se presentará del 5 al 12 de febrero en el teatro Ricardo Blume. (Foto: paola.vera)
Por Redacción EC

La obra “La reunificación de las dos Coreas” se presentará del 5 al 12 de febrero de 2026 en el Teatro Ricardo Blume, ubicado en el distrito de Jesús María, con una versión corta y adaptada para el público local. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Joinnus.

“La reunificación de las dos Coreas”: una obra sobre el amor llega a las tablas
Teatro

“La reunificación de las dos Coreas”: una obra sobre el amor llega a las tablas

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
Famosos

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños

Sergio Galliani y Connie Chaparro se unen en la tablas y dan vida a “La suite”
Teatro

Sergio Galliani y Connie Chaparro se unen en la tablas y dan vida a “La suite”

Saliendo de la caja: Festival de teatro de la PUCP cumple 25 años
Teatro

Saliendo de la caja: Festival de teatro de la PUCP cumple 25 años