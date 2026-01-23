“La reunificación de las dos Coreas”: una obra sobre el amor llega a las tablas

La obra “La reunificación de las dos Coreas” se presentará del 5 al 12 de febrero de 2026 en el Teatro Ricardo Blume, ubicado en el distrito de Jesús María, con una versión corta y adaptada para el público local. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Joinnus.

La temporada contempla seis funciones distribuidas entre el jueves 5, lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de febrero a las 8 p.m., además de una doble función el jueves 12 a las 7 p.m. y 9 p.m., ofreciendo diversas opciones para los asistentes.

La puesta propone una mirada fragmentada sobre el amor como fuerza vital, abordando sus múltiples expresiones a través de escenas breves que exploran la violencia, el deseo, la culpa, la soledad y los vínculos humanos en toda su complejidad.

“La reunificación de las dos Coreas”, dirigida por Ana Julia Marko se presentará del 5 al 12 de febrero en el teatro Ricardo Blume. (Foto: paola.vera)

La dirección está a cargo de Ana Julia Marko, con dramaturgia del reconocido autor francés Joël Pommerat y traducción de Nadine Vallejo, mientras que el elenco reúne a destacados intérpretes de la escena teatral peruana.

“A estas historias se suman otros cuadros que dialogan con el mismo tema desde una dimensión más física y poética. A través del movimiento, la música, el canto y la danza, los cuerpos ocupan libremente el espacio escénico y buscan expresar un amor no hegemónico, alejado de los modelos tradicionales dictados por las narrativas novelísticas o cinematográficas de Hollywood”, señaló Ana Julia Marko.

El elenco de “La reunificación de las dos Coreas” lo conforman actores como Mar Balarezo, Alejandra Bocanegra, Carla Chávez, Marcia Chea, Jimena Donayre, Jhohana Flores, Sebastián Hidalgo, Valeria Lazo, Lucas Mendoza, Alexis Moscoso, Mitsuko Olmedo, Germán Ojeda y Sebastian Zúñiga.