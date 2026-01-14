Sergio Galliani y Connie Chaparro se unen en la tablas y dan vida a “La suite”

Bajo la dirección de Sergio Galliani y la producción general de Makhy Arana, la exitosa comedia de enredos “La Suite” llega por primera vez al Teatro Marsano. El estreno será este 14 de enero, con un elenco de lujo integrado por Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza y Lilian Schiappa, quienes prometen convertirla en un gran éxito.

La obra, escrita por el dramaturgo uruguayo Fernando Schmidt, es considerada una de las comedias contemporáneas más celebradas del momento y ha cosechado aplausos en Argentina, Chile, México y Uruguay. Se trata de un vaudeville moderno, vertiginoso y cargado de humor, que apuesta por situaciones cada vez más absurdas y delirantes.

Sergio Galliani y Connie Chaparro se unen en el escenario. (Foto: Difusión)

En La Suite, todo puede pasar cuando una pareja de recién casados comparte habitación con un botones obsesivamente disciplinado y una mucama tan astuta como calculadora. Los malentendidos, la intriga y el caos se encadenan hasta convertir la esperada noche de bodas en una sucesión de situaciones inesperadas que pondrán a prueba tanto la paciencia como la relación de los protagonistas.

Las funciones serán de miércoles a sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m., con miércoles populares. Las entradas se vendren a través de Teleticket y también se venden en la boletería del teatro.