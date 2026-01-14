Sergio Galliani y Connie Chaparro se unen en la tablas y dan vida a “La suite”

Escuchar
Sergio Galliani y Connie Chaparro se unen en el escenario. (Foto: Difusión)

Bajo la dirección de Sergio Galliani y la producción general de Makhy Arana, la exitosa comedia de enredos “La Suite” llega por primera vez al Teatro Marsano. El estreno será este 14 de enero, con un elenco de lujo integrado por Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza y Lilian Schiappa, quienes prometen convertirla en un gran éxito.

