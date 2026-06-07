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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso durante una ceremonia en conmemoración del Día del Recuerdo de los soldados caídos en Israel, o Yom HaZikaron, el 21 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso durante una ceremonia en conmemoración del Día del Recuerdo de los soldados caídos en Israel, o Yom HaZikaron, el 21 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP).
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que Israel controlará “pronto” el 70 % del territorio de la Franja de Gaza, a pocos días de cumplirse los ocho meses de un alto el fuego intermediado por Estados Unidos que estipulaba su control solo de hasta un 53 % del enclave palestino.

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