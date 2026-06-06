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Soldados del ejército libanés aseguran el lugar de un ataque con drones israelíes que tuvo como objetivo un vehículo en la autopista de Saadiyat, al sur de Beirut, el 16 de abril de 2026. (FADEL itani / AFP)
Soldados del ejército libanés aseguran el lugar de un ataque con drones israelíes que tuvo como objetivo un vehículo en la autopista de Saadiyat, al sur de Beirut, el 16 de abril de 2026. (FADEL itani / AFP)
/ FADEL ITANI
Por Agencia EFE

El Ejército israelí confirmó este sábado un ataque mortal de su Fuerza Aérea contra un vehículo en el sur del Líbano en el que viajaban “dos oficiales y un soldado” del Ejército libanés que, afirma, estaba dirigido “contra Hezbolá”.

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