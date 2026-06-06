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Gisela Ponce de León en una de las escenas de “Casi normales: inmersivo”. Al fondo, una neurona en pantalla gigante.
Gisela Ponce de León en una de las escenas de “Casi normales: inmersivo”. Al fondo, una neurona en pantalla gigante.
/ Raúl Umeres
Por Alfonso Rivadeneyra García

Cuando Gisela Ponce de León (Lima, 1985) ve la foto, siente nostalgia. En la imagen, tomada hace 15 años, la actriz parece entre confundida y en alerta, a punto de escapar a saltos por los asientos del teatro donde se puso en escena “Casi normal”, clásico de Broadway. Este 2026 su vida es distinta, pero algo la conecta con ese entonces: el musical ha vuelto a Lima en una nueva versión que apuesta por atacar los sentidos de la audiencia. Y esta vez ella ya no será un personaje periférico, sino el central.

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