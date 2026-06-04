Resumen

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El actor, cantante y bailarín peruano Rodrigo Calderón continúa consolidando una carrera internacional | Foto: Difusión
El actor, cantante y bailarín peruano Rodrigo Calderón continúa consolidando una carrera internacional | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El actor, cantante y bailarín peruano Rodrigo Calderón continúa consolidando una carrera internacional que lo ha llevado de Lima a Madrid, Nueva York y Washington D.C., donde forma parte de importantes producciones de teatro musical. Su historia comenzó cuando tomó la decisión de dejar el Perú a los diecinueve años para perseguir un objetivo que, para muchos, parecía inalcanzable: construir una carrera artística internacional.