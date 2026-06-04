El actor, cantante y bailarín peruano Rodrigo Calderón continúa consolidando una carrera internacional que lo ha llevado de Lima a Madrid, Nueva York y Washington D.C., donde forma parte de importantes producciones de teatro musical. Su historia comenzó cuando tomó la decisión de dejar el Perú a los diecinueve años para perseguir un objetivo que, para muchos, parecía inalcanzable: construir una carrera artística internacional.

Su primer gran paso llegó al ingresar a la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, una de las instituciones más reconocidas en formación teatral. Allí fortalece su preparación en teatro musical y participa en producciones como “Dear Evan Hansen” y “Las cosas del querer”, consolidando una base artística marcada por la disciplina y la continuidad formativa.

Durante su último año en la RESAD de Madrid, la pandemia lo sorprende en Perú, impidiéndole regresar a España y poniendo en riesgo la culminación de sus estudios. En ese contexto conoce a la gestora cultural y directora de ArtPlus, Jenny Prada, iniciando un proceso de trabajo conjunto que marca un punto de inflexión en su trayectoria.

Juntos producen el concierto virtual “Viaje por un sueño”, con la ayuda de artistas locales, logrando recaudar los fondos necesarios para regresar a España y culminar su formación en la RESAD de Madrid.

Posteriormente obtiene una beca completa por talento para estudiar en la American Musical and Dramatic Academy (AMDA), lo que marca el inicio de su llegada a Nueva York y una nueva etapa de expansión artística.

Rodrigo Calderón vive un momento feliz y deja en alto el nombre del Perú gracias a la internacionalización de su carrera artística | Foto: Difusión

“ArtPlus fue mi guía desde el momento en que quedé varado en Perú durante la pandemia. Me acompañó en mi regreso a Madrid y en mi llegada a Nueva York. El trabajo con el equipo me permitió tomar decisiones más claras, ordenar mi carrera y definir el tipo de artista que quiero ser.”

Su llegada a la ciudad consolida su desarrollo profesional en la escena del teatro musical, con participación en espacios como Ellen’s Stardust Diner, The Green Room 42, Don’t Tell Mama y Repertorio Español, integrándose progresivamente al circuito artístico.

En esta etapa, amplía su trabajo en proyectos vinculados a la industria musical y digital, incluyendo su participación en campañas como Spotify Wrapped de Bad Bunny.

En paralelo, crece su presencia en plataformas como TikTok, donde comparte contenido sobre su vida artística, el lifestyle del artista migrante, su vínculo con la cultura peruana y su proceso de inserción en la industria del entretenimiento.

Este vínculo con la comunidad también se refleja fuera de lo digital. En Nueva York impulsa iniciativas que combinan arte, cultura y deporte, consolidando espacios de encuentro para artistas y migrantes latinos.

Así nace Chaski Run Club, un espacio de encuentro en Central Park que reúne a artistas, migrantes y corredores alrededor del running como punto de conexión.

“Siempre he tenido esa necesidad de armar comunidad, de juntar gente que estaba viviendo cosas parecidas a las mías, pero por su lado”, afirma. “Chaski empezó como algo muy pequeño y terminó reuniendo a mucha más gente de la que imaginé, alrededor del deporte, la nostalgia y nuestras raíces”, añade.

“Entre castings, escenarios y creación de contenido, intento construir un camino que no solo tenga que ver conmigo, sino también con lo que estamos viviendo como artistas latinos”.

Actualmente, su trayectoria en Estados Unidos se consolida con su participación en “Aguardiente: The Musical” en el GALA Hispanic Theatre, marcando su inserción en el circuito profesional del teatro musical en el país.

En este proceso, mantiene una mirada honesta sobre su recorrido personal y profesional, entendiendo su trayectoria como un camino de construcción constante entre escenarios, migración y comunidad artística latina.

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