Pica Pica, uno de los grupos infantiles españoles más queridos por las familias, vuelve al Perú este 29 de noviembre del 2026 para presentarse en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina. El espectáculo contará con dos funciones y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.

Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro se reencontrarán con el público peruano en una propuesta que combina música, baile y teatro infantil. A través de sus canciones y personajes, el grupo busca conectar con niños y padres, promoviendo la creatividad y la expresión de los más pequeños.

La trayectoria de Pica Pica ha trascendido las fronteras de España con presentaciones en países como México, Argentina, Perú, Chile, Puerto Rico, Colombia y Ecuador, reuniendo a más de 1,8 millones de espectadores. Su propuesta se ha consolidado como una de las más populares dentro del entretenimiento familiar en habla hispana.

Su canal oficial de YouTube cuenta con 10,7 millones de suscriptores en más de 30 países y acumula 8,2 mil millones de visualizaciones, cifras que le permitieron obtener el Botón de Diamante de la plataforma. Además, su catálogo reúne cerca de 200 canciones y más de 460 videoclips dirigidos al público infantil y familiar.

Canciones como El Patio de mi Casa, Bailando, English Pitinglish, Navidad Navidad, Tutti Frutti y Hola Caracola forman parte del repertorio que Emiliano Müller, Belén Guijarro e Ignacio Repetto, actores y bailarines que dan vida a este colorido universo, presentarán en Lima en una puesta en escena de dos horas de duración.

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