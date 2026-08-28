Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro se reencontrarán con el público peruano en una propuesta que combina música, baile y teatro infantil | Foto: Difusión
Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro se reencontrarán con el público peruano en una propuesta que combina música, baile y teatro infantil | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Pica Pica, uno de los grupos infantiles españoles más queridos por las familias, vuelve al Perú este 29 de noviembre del 2026 para presentarse en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina. El espectáculo contará con dos funciones y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.