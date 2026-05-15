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Marco Zunino protagoniza la versión inmersiva de “Next to Normal” junto a Alice Ripley, ganadora del Premio Tony por este papel en Broadway. (Créditos: Raúl Umeres)
Marco Zunino protagoniza la versión inmersiva de “Next to Normal” junto a Alice Ripley, ganadora del Premio Tony por este papel en Broadway. (Créditos: Raúl Umeres)
Por Ángel Navarro Quevedo

La primera vez que Marco Zunino vio “Next to Normal Immersive” no pensó en actuarla. Viajó a Buenos Aires únicamente para verla. Quería entender por qué una obra estrenada hace más de una década en Broadway seguía despertando devoción en nuevas generaciones de espectadores. Lo que encontró no fue exactamente una función teatral: fue una experiencia donde el público respiraba dentro del conflicto, rodeando a los personajes mientras estos se hundían entre recuerdos, enfermedad mental y culpa. Meses después, esa misma experiencia aterrizará en Lima utilizando recursos audiovisuales para transformar la experiencia teatral en algo más cercano a una instalación

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