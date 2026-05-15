La primera vez que Marco Zunino vio “Next to Normal Immersive” no pensó en actuarla. Viajó a Buenos Aires únicamente para verla. Quería entender por qué una obra estrenada hace más de una década en Broadway seguía despertando devoción en nuevas generaciones de espectadores. Lo que encontró no fue exactamente una función teatral: fue una experiencia donde el público respiraba dentro del conflicto, rodeando a los personajes mientras estos se hundían entre recuerdos, enfermedad mental y culpa. Meses después, esa misma experiencia aterrizará en Lima utilizando recursos audiovisuales para transformar la experiencia teatral en algo más cercano a una instalación

La producción llegará primero en inglés, con subtítulos en español y doce funciones encabezadas por Alice Ripley —la actriz original de Broadway y ganadora del Tony por este papel— junto al peruano Marco Zunino, quien vuelve a un escenario conectado directamente con una de las etapas más decisivas de su carrera. Más adelante se estrenará “Casi Normales Inmersivo”, la adaptación en español protagonizada por Zunino, Gisela Ponce de León, Ítalo Maldonado, Ariana Fernández y Thiago Vernal.

La obra, con música de Tom Kitt y libreto de Brian Yorkey, sigue la historia de una familia atravesada por la salud mental, la pérdida y la memoria. Pero en esta versión el conflicto deja de observarse a distancia. El espectador ya no contempla el dolor desde una butaca: queda atrapado dentro de él. Esa es precisamente la idea que fascinó a Zunino desde el inicio. “Es una joyita, una de esas obras que no llegan siempre a tu vida”, dice.

La puesta de “Next to Normal Immersive” transformará el espacio teatral en una experiencia envolvente donde el público compartirá el escenario y el conflicto emocional con los actores. (Créditos: Raúl Umeres)

Broadway en casa

Mucho antes de compartir escenario con Alice Ripley en Lima, Marco Zunino la veía desde otro lugar. Literalmente. Mientras estudiaba en Nueva York trabajó como acomodador en teatros de Broadway: recibía al público, guiaba a los espectadores y, ocasionalmente, ayudaba detrás del escenario. Ahí conoció a varios actores que años después terminarían convirtiéndose en colegas.

“Con Alice ya habíamos trabajado juntos cuando yo era estudiante. Ahora actuar junto a ella es divertido porque siento que se están cerrando círculos”, cuenta entre risas. La anécdota se suma a otras conexiones que acumuló durante sus años en Estados Unidos: workshops con Edie Brickell —esposa de Paul Simon—, conversaciones sobre “El cóndor pasa” con el propio músico y procesos formativos marcados por la rigurosidad del teatro neoyorquino.

La adaptación en español, titulada “Casi Normales Inmersivo”, contará con las actuaciones de Gisela Ponce de León, Ítalo Maldonado, Ariana Fernández y Thiago Vernal. (Créditos: Raúl Umeres)

Esa experiencia terminó moldeando también su manera de entender el oficio. “La buena actitud no es una opción, es parte de tu trabajo”, afirma. Para Zunino, Broadway no solo fue un espacio de aprendizaje técnico, sino también una escuela de disciplina. “La disciplina trae excelencia. El trabajo duro trae excelencia, no tanto el talento”, sostiene.

Con 49 años y una carrera repartida entre televisión, teatro musical y proyectos internacionales, Zunino asegura que ahora elige con más cuidado los trabajos que acepta. Ya no se trata únicamente de actuar, sino de encontrar proyectos que lo desafíen emocionalmente. Por eso estuvo a punto de rechazar “Next to Normal Immersive”.

La obra, con música de Tom Kitt y libreto de Brian Yorkey, propone una experiencia teatral inmersiva donde los espectadores quedan rodeados por la historia y los recursos audiovisuales de la puesta. (Créditos: Raúl Umeres)

“Últimamente estoy muy tonto y digo que no a todo”, admite. “Pero felizmente hay gente que me convence y por eso sigo aquí”, agrega. Parte de esa experiencia tiene que ver con el proceso mismo de ensayar una obra donde el actor no puede esconderse detrás de la maquinaria escénica tradicional. En esta versión inmersiva, el intérprete queda expuesto a centímetros del público.

Quizá por eso, cuando habla de “Next to Normal Immersive”, Zunino no se refiere tanto a Broadway ni a los premios. Habla, más bien, de la posibilidad de volver a sentir sorpresa después de tantos años de carrera. “Estoy disfrutando mucho más los procesos”, confiesa. “Antes solo quería estrenar. Ahora entiendo que hay obras que aparecen para recordarte por qué empezaste a hacer esto”, concluye.