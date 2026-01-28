Escuchar
(2 min)
La hija del actor, Airam Galliani, se pronunció en redes sociales, agradeciendo el respaldo que tuvo de sus allegados tras las acusaciones de maltrato con su padre | Foto: Instagram (@airamgalliani)

La hija del actor, Airam Galliani, se pronunció en redes sociales, agradeciendo el respaldo que tuvo de sus allegados tras las acusaciones de maltrato con su padre | Foto: Instagram (@airamgalliani)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La hija del actor, Airam Galliani, se pronunció en redes sociales, agradeciendo el respaldo que tuvo de sus allegados tras las acusaciones de maltrato con su padre | Foto: Instagram (@airamgalliani)
La hija del actor, Airam Galliani, se pronunció en redes sociales, agradeciendo el respaldo que tuvo de sus allegados tras las acusaciones de maltrato con su padre | Foto: Instagram (@airamgalliani)
Por Redacción EC

Airam Galliani, hija de Sergio Galliani, utilizó sus redes sociales respaldar públicamente a su padre tras las recientes acusaciones de presuntos malos tratos en contra de la actriz nacional Sonia Oquendo.

TE PUEDE INTERESAR

“Afecta a mi familia”: Hija de Sergio Galliani se pronuncia por acusaciones de maltrato contra el actor
Farándula

“Afecta a mi familia”: Hija de Sergio Galliani se pronuncia por acusaciones de maltrato contra el actor

Abogado de Bryan Torres sugiere que video de agresión a Samahara fue manipulado
Farándula

Abogado de Bryan Torres sugiere que video de agresión a Samahara fue manipulado

Pamela López aclara rumores luego de publicación de Christian Cueva: “No me siento aludida”
Farándula

Pamela López aclara rumores luego de publicación de Christian Cueva: “No me siento aludida”

Christian Cueva lanza explosivo mensaje en redes: “Ya es momento de decir la verdad”
Farándula

Christian Cueva lanza explosivo mensaje en redes: “Ya es momento de decir la verdad”