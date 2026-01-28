“Afecta a mi familia”: Hija de Sergio Galliani se pronuncia por acusaciones de maltrato contra el actor

Airam Galliani, hija de Sergio Galliani, utilizó sus redes sociales respaldar públicamente a su padre tras las recientes acusaciones de presuntos malos tratos en contra de la actriz nacional Sonia Oquendo.

“Gracias a todos los que me han escrito preocupados por lo que ha sucedido estos días, supongo que en momentos así te das cuenta quienes son los que realmente te quieren y están ahí para ti”, dijo.

Y es que, la intérprete reveló en una entrevista para el podcast "Habla Serio" haber experimentado situaciones de maltrato psicológico durante los ensayos de una obra teatral.

Aunque Sonia no mencionó nombres directamente, el presentador Rodrigo González señaló a Galliani como el responsable, vinculando también supuestos testimonios póstumos atribuidos a la fallecida Camucha Negrete.

El pronunciamiento de Airam Galliani

Ante la polémica, Airam Galliani emitió un comunicado en el que priorizó la estabilidad de su entorno cercano, enfatizando que, si bien prefiere el perfil bajo, la situación ha superado sus límites.

“Los que me conocen saben que no me gustan las cosas mediáticas, y en toda mi carrera, solo he trabajado en ambientes donde existe el respeto y el profesionalismo. Esto no se trata directamente de mí, pero sí es algo que afecta a mi familia” , manifestó.

Asimismo, agradeció las muestras de solidaridad recibidas en los últimos días, indicando que, de esa forma “puede darse cuenta de quiénes son los que realmente están para ella”, agregando que “prefiere mantenerse al margen y dejar que todo caiga por su propio peso”.

Comunicado de la hija de Sergio Galliani

Por otro lado, diversas figuras del arte salieron en defensa del director de "Monólogos de la vagina". Entre ellas, la familia de Camucha Negrete, quienes publicaron un comunicado oficial desmintiendo las versiones que sugerían una mala relación laboral con Galliani, calificando las especulaciones de “malentendido”.

Por su parte, Martha Figueroa y Bettina Oneto también marcaron distancia de las acusaciones, destacando el acompañamiento profesional del actor, mientras que Oneto lamentó que conversaciones privadas fueran sacadas de contexto.