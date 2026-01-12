La obra “Las veces que no (te) dije te quiero” vuelve a escena bajo la dirección de Renato Piaggio. Escrita por Mario Zanatta, la puesta en escena cuenta con los roles protagónicos de Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo.

La historia se centra en el encuentro de tres generaciones de hombres (hijo, padre y abuelo) durante una noche marcada por recuerdos, tensiones y palabras que nunca se dijeron. Lo que inicia como una reunión familiar se transforma en un espacio de confrontación emocional, donde el tiempo y los afectos reprimidos pesan con fuerza.

La obra se presentará del lunes 2 al miércoles 25 de febrero de 2026, a las 8 p.m., en el Teatro de Lucía, ubicado en Miraflores. La temporada, de corta duración, propone un reencuentro con un montaje que interpela desde lo íntimo y lo cotidiano. Las entradas están disponibles en Joinnus.

Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo vuelven a las tablas en emotiva obra. (Foto: Instagram)

El elenco está integrado por Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo, quienes encarnan a personajes atravesados por la masculinidad tradicional, la culpa, el amor no expresado y las heridas emocionales que se transmiten de generación en generación.

La puesta en escena aborda temas complejos como la soledad, la depresión, el suicidio y las presiones familiares, con el tiempo como eje narrativo. Desde una mirada sensible, la obra propone cuestionar los modelos emocionales impuestos y sus consecuencias en la vida familiar.

“No es malo decirlo a nuestros hijos, padres o abuelos; priorizar el bienestar emocional también es un acto de amor”, señaló el director Renato Piaggio, la obra merece volver a escena periódicamente porque recuerda que decir “te quiero” no debilita.