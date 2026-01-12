Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo vuelven a las tablas en emotiva obra

Escuchar
(2 min)
Por Redacción EC

La obra “Las veces que no (te) dije te quiero” vuelve a escena bajo la dirección de Renato Piaggio. Escrita por Mario Zanatta, la puesta en escena cuenta con los roles protagónicos de Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo.

