En un diciembre marcado por las celebraciones obligatorias, el Colectivo Movard llevará a escena “Ausentes", creación colectiva que pone el foco en una experiencia emocional poco visibilizada: el duelo en épocas festivas. La obra, desarrollada e interpretada por Ana Lucía Gildemeister, María José Echeandía, Víctor Bullón y Diana Palacios, tendrá una corta temporada desde este sábado 6 de diciembre en la Casa de la Creatividad, en Miraflores.

La puesta parte de una reunión navideña entre cuatro amigos que, mientras intentan despedirse de sus seres queridos ausentes, revelan distintas formas de resistencia, negación y apego. A través del símbolo de la mesa y la silla vacía, la obra reflexiona sobre cómo se habita el vacío que dejan quienes ya no están, ya sea por muerte, distancia o por los cambios propios del curso de la vida.

Para sus creadores, “Ausentes” se vuelve urgente porque “acompaña, humaniza y abre diálogo” sobre un fenómeno que suele vivirse en silencio: el impacto emocional de la ausencia cuando el entorno social exige alegría y unión familiar. El montaje también visibiliza el llamado “síndrome de la silla vacía”, que, según señalan, afecta con especial intensidad a jóvenes adultos que atraviesan su primer duelo mientras aún consolidan identidad, vínculos y herramientas de afrontamiento.

Con una mirada que combina ternura, humor y compañía, la obra propone una exploración íntima sobre el dolor, la aceptación y las memorias que construyen la convivencia con la ausencia.