La exitosa obra musical “Amor de Marinera” inicia este 29 y 30 de noviembre en el Teatro Peruano Japonés una nueva etapa que busca internacionalizar la danza de la marinera y lograr su reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tras su temporada en Lima, la producción continuará con una gira por el norte del país.

Los productores Hugo Romero y Juan Carlos Ruiz anunciaron con entusiasmo que esta gira marca la primera meta cumplida en su objetivo de llevar la obra a todos los rincones del Perú y, posteriormente, a grandes escenarios del mundo. Ambos destacaron la importancia de mostrar la riqueza cultural de la marinera a través de un espectáculo innovador y de gran impacto visual.

Como parte de su recorrido, “Amor de Marinera” se presentará el 5 de diciembre en el Estadio Mansiche (Trujillo), el 7 de diciembre en el Jockey Club de Chiclayo y el 9 de diciembre en el Colegio Don Bosco de Piura. Las entradas ya están disponibles en Joinnus. La puesta en escena combina una historia de amor con tecnología de vanguardia, incluyendo un sorprendente recurso de inteligencia artificial que revive al recordado ‘Zambo’ Cavero.

“Amor de Marinera” marca su regreso a las tablas y emprende el camino a la internacionalización. (Foto: Instagram)

El elenco está encabezado por Alejandro Corcuera, bicampeón mundial de marinera, y Dayanne Agüero, campeona nacional y mundial 2024. El actor y tiktoker Miguel Ángel Aguirre “Chalán Churrazo” participa como antagonista, sumando su carisma y popularidad.

Según su creador y director, Hugo Romero, la obra ha sido un éxito rotundo en Lima y promete una recepción aún mayor en el norte del país. Resaltó que la marinera es un baile profundamente arraigado en la identidad peruana y que este montaje ofrece un nivel técnico y artístico pocas veces visto en el teatro latinoamericano.

“Amor de Marinera” marca su regreso a las tablas y emprende el camino a la internacionalización. (Foto: Instagram)

Una de las mayores sorpresas del espectáculo es la reaparición del legendario Arturo “Zambo” Cavero mediante un holograma diseñado por especialistas peruanos y mexicanos. Gracias a esta tecnología, el público podrá disfrutar de una emocionante escena en la que el ícono de la música criolla “canta” junto a músicos en vivo y campeones de marinera norteña.