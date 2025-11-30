Por primera vez en el Perú se presentará la obra teatral “Tiempo de Soledad”, ganadora del concurso de dramaturgia Seleção Brasil em Cena (2009). La puesta en escena llegará al Centro Cultural CAFAE-SE de San Isidro los días 11, 12 y 18 de diciembre, con las actuaciones de Gabriela YC, José Luis Tovar y Junior Mendoza.

La obra llega gracias al apoyo del Instituto Guimarães Rosa de la Embajada de Brasil en el Perú, reforzando el vínculo cultural entre ambos países. Esta iniciativa permite que el público local acceda a una propuesta reconocida por su sensibilidad y su fuerza dramática dentro del teatro contemporáneo brasileño.

La trama sigue a una mujer que emprende un viaje en tren para dejar atrás una etapa difícil. Sin embargo, el encuentro inesperado con alguien de su pasado la enfrenta a una decisión crucial sobre su futuro. El montaje explora ese momento límite en el que una sola elección puede cambiar una vida.

Con una narrativa íntima, “Tiempo de Soledad” aborda temas como la memoria, las heridas pendientes y la posibilidad de empezar de nuevo. La puesta apuesta por un ritmo emocional que conecta con la experiencia humana de soltar o aferrarse al pasado.

“Tiempo de Soledad”, premiada obra brasileña, llega por primera vez al Perú. (Foto: Instagram)

La directora de concepto, Gabriela YC, revela que la obra la marcó desde la primera lectura. “Llegó a mí en un momento en el que vivía algo similar. Quise llevarla a los años 40 para mostrar, con música e imágenes, cómo era la vida en Brasil en esa época”, comenta.

Con su combinación de drama, sensibilidad y una mirada histórica, “Tiempo de Soledad” tendrá una temporada limitada en el Centro Cultural CAFAE-SE.