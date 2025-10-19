“Un espejo” en el Teatro La Plaza: cómo resistir ante la mordaza, el miedo y la violencia

En “Un espejo”, como toda obra de teatro, los actores están en el escenario. Pero en esta historia de la dramaturga británica Sam Holcroft el espectador también asume un rol; no es una expresión metafórica, sino literal. Al entrar al teatro se le pide a la audiencia permanecer de pie, que está por oficiarse una boda; la pareja aparece de la mano. Es una ficción dentro de otra ficción, porque al rato novio, novia, cura y músico revelan que el matrimonio es una tapadera; en realidad se representará una obra que el gobierno ha prohibido. Más que espectadores, en La Plaza hay cómplices.

En la ficción está Adam (Renato Rueda), exsoldado, mecánico y reciente dramaturgo que envía su primera obra al Ministerio de Cultura para su aprobación; allí un funcionario (Rodrigo Palacios) lo interpela minuciosamente sobre el porqué de sus decisiones narrativas, no desde la curiosidad de un lector, sí desde el ánimo de quien quiere detener el crecimiento de algo y utilizarlo para sus propios fines. Es una obra que surgió después de un viaje que hizo Holcroft a Corea del Norte, además de su experiencia con escritores provenientes de países sin libertad de expresión.

“La censura ha existido siempre, desde tiempos remotos en el arte y en otros países existe de forma muy radical. Me pareció un tema superinteresante para abordar”, contó a El Comercio Wendy Vásquez, directora de la obra. Hace año y medio La Plaza le propuso dirigir un montaje, el que sea, y se puso a buscar alguno que resonara con ella. “Un espejo” es la primera obra que Vásquez dirige.

“La obra es interesante no solo por las temáticas que aborda, sino por la forma en la que está escrita. Tiene una narrativa en la que aparecen varios planos de metateatralidad y, de alguna forma, es inmersiva. En ese sentido, no solamente es un texto claramente político, pero además creo que es un homenaje al teatro porque la propuesta misma reivindica el poder de las historias”, asegura la directora. En la obra Adem quiere reproducir la realidad tal cual; Celik le pide “engrandecer” a la patria, quiere usar la ficción para adoctrinar a la población.

“He llegado con muchas ideas y han surgido nuevas ideas en el proceso, pero también siempre he estado bien abierta a qué ideas tienen los otros creadores, no solo los actores, sino los diseñadores, y a permitir que el mismo proceso de creación en conjunto en los ensayos vaya develando a los personajes también”, dijo Vásquez.

¿Hay censura al arte en Perú?

En la entrevista Vásquez dijo que en el Perú obras de teatro han sido objeto de censura, esto al no recibir la calificación de espectáculo cultural por el Mincul; así pasó con el unipersonal “El rincón de los muertos” (CCPUCP) o “Impros de miércoles” (Teatro Peruano-Chino). También mencionó la anulación del premio Casa de la Literatura al historietista Juan Acevedo (quien fue crítico con la gestión de Dina Boluarte) y la prohibición de la Biblioteca Nacional de exhibir dos cuadros de los artistas puneños Juan Carlos Condori y Ruth Ingaluque.

¿Está capacitado el gobierno para decir qué es o no la cultura? “El gobierno no tiene idea de lo que es cultura. Pondría mi mano al fuego de que ninguno de ellos ha ido al teatro en no sé cuánto tiempo, quizá nunca. ¿Consumen cultura? La cultura no es algo que uno compre en un lugar, requiere una educación”, sostuvo Vásquez.