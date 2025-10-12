“Humanas, demasiado humanas”, escrita por Yamil Sacín, presenta su temporada. (Foto: @krakens.producciones)
“Humanas, demasiado humanas”, escrita por Yamil Sacín, presenta su temporada. (Foto: @krakens.producciones)
Redacción EC
Redacción EC

“Humanas, demasiado humanas”, obra escrita por Yamil Sacin, llega a las tablas del Esencia de Barranco por una temporada que va todos los jueves de octubre. Las entradas están a la venta a través de la web .

La obra, en un entorno distópico, aborda los peligros del uso de la tecnología como herramienta de control social por un estado totalitario, de manera que invita al público a reflexionar sobre los avances en estos campos y cómo son dirigidos para mejorar la calidad de vida humana.

LEE: Micaela Prada, actriz y productora peruana, celebra su éxito en la escena artística de Londres

La puesta en escena, escrita y dirigida por Yamil Sacin, cuenta con las actuaciones estelares de Gabriela Artieda y Olga Kozitskaya.

“Humanas, demasiado humanas”, escrita por Yamil Sacín, presenta su temporada. (Foto: @krakens.producciones)
“Humanas, demasiado humanas”, escrita por Yamil Sacín, presenta su temporada. (Foto: @krakens.producciones)

Las funciones de “Humanas, demasiado humanas” se presentarán en el teatro Esencia de Barranco, todos los jueves de octubre, quedando todavía las funciones de los días 16, 23 y 30, a partir de las 8 p.m.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro, a través del WhatsApp 993486978 y en Joinnus, a tan solo S/25.

MÁS INFORMACIÓN: Anahí de Cárdenas se incorpora a “Reinas de corazones 90’s” en su segunda temporada

Sinopsis

Años de guerra y enfermedades han llevado a la humanidad al borde de la extinción. Los hombres casi han desaparecido por un virus, y dos hermanas se enfrentan por la supervivencia de la especie, pero ¿Qué especie? ¿humana o algo más que eso?

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC