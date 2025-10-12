“Humanas, demasiado humanas”, obra escrita por Yamil Sacin, llega a las tablas del teatro Esencia de Barranco por una temporada que va todos los jueves de octubre. Las entradas están a la venta a través de la web Joinnus.

La obra, en un entorno distópico, aborda los peligros del uso de la tecnología como herramienta de control social por un estado totalitario, de manera que invita al público a reflexionar sobre los avances en estos campos y cómo son dirigidos para mejorar la calidad de vida humana.

La puesta en escena, escrita y dirigida por Yamil Sacin, cuenta con las actuaciones estelares de Gabriela Artieda y Olga Kozitskaya.

“Humanas, demasiado humanas”, escrita por Yamil Sacín, presenta su temporada. (Foto: @krakens.producciones)

Las funciones de “Humanas, demasiado humanas” se presentarán en el teatro Esencia de Barranco, todos los jueves de octubre, quedando todavía las funciones de los días 16, 23 y 30, a partir de las 8 p.m.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro, a través del WhatsApp 993486978 y en Joinnus, a tan solo S/25.

Sinopsis

Años de guerra y enfermedades han llevado a la humanidad al borde de la extinción. Los hombres casi han desaparecido por un virus, y dos hermanas se enfrentan por la supervivencia de la especie, pero ¿Qué especie? ¿humana o algo más que eso?