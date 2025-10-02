La obra “RESET”, un espectáculo de teatro inmersivo que fusiona performance y tecnología, ofrecerá tres únicas funciones en la Sala Quilla de Barranco los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre de 2025.

Protagonizada por la actriz Patricia Barreto y la participación especial de Christian Ysla, la propuesta escénica se distancia del teatro convencional al integrar proyecciones visuales de 270°, música electrónica, luces láser y un diseño sonoro envolvente, buscando transformar el espacio teatral en un universo alternativo para el espectador.

Dirigida por David Algar y escrita por él junto a Javier Mateos, “RESET” explora un viaje interior. La trama se centra en una mujer que emprende una búsqueda de su esencia, confrontando su mente, cuerpo y alma para llegar a la conclusión de que “todos somos uno”.

El proyecto ha sido galardonado por la Fundación Épica La Fura Dels Baus de España, reconociendo su propuesta creativa e innovadora que integra arte, tecnología y emoción para generar una conexión distinta con el espectador.

Afiche oficial de "RESET"

El elenco de la obra se completa con los actores Claret Quea, Paula Rodríguez, Michelle Gereda, Roberto Ruiz, Macarena Goglino y Oleck Chlebowski, además de la participación especial de Alfonso Dibos.

Las funciones se realizarán en la Sala Quilla, ubicada en la avenida Francisco Bolognesi N.° 397, en Barranco.

Fechas: Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre

Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre Lugar: Sala Quilla (Av. Francisco Bolognesi 397, Barranco)

Sala Quilla (Av. Francisco Bolognesi 397, Barranco) Entradas: Disponibles en Joinnus