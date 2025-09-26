La premiada obra teatral “Chicha y Ron: Una historia de chanchos” regresa para una nueva temporada, luego de haber sido reconocida como la “Mejor obra infantil 2024” en los Premios Teatro en el Perú.
Escrita y dirigida por Patricia Romero, presenta una historia centrada en temas de amistad, valor y ternura que busca cautivar al público familiar y promover la reflexión.
“Es una historia que no solo cautivará por lo lúdico, sino por el gran mensaje de reflexión que invita a meditar”, comentó la directora Patricia Romero.
El montaje cuenta con un elenco compuesto por destacados actores como Joaquín Escobar, Claudio Calmet, Pedro Pablo Corpancho, Valquiria Huerta y Astrid Villavicencio.
“Chicha y Ron: Una historia de chanchos” se presentará en el Nuevo Teatro de Julieta desde el 15 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Las funciones se realizarán los sábados y domingos a las 4:00 p. m. Las entradas están disponibles en Joinnus.
¿Cuál es la sinopsis de “Chicha y Ron: Una historia de chanchos”?
“Chicha y Ron: Una historia de chanchos” presenta a Chicha, un pequeño cerdito con el sueño inusual de convertirse en nadador. Tras un acto de valentía, es alentado por Ron a participar en un gran concurso de natación.
Con la ayuda de un aliado, pero bajo la constante amenaza de Fifí, una gata decidida a sabotearlo, Chicha deberá luchar para demostrar que puede lograr lo imposible.
Dirección: Patricia Romero
Temporada: Del 15 de noviembre al 7 de diciembre
Funciones: Sábados y domingos
Hora: 4:00 p.m.
Duración: 70 minutos
Lugar: Nuevo Teatro de Julieta
Entradas: Joinnus
