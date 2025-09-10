Tras una exitosa temporada en el Teatro de Lucía, vuelve a escena por solo dos funciones la obra de teatro documental “Los héroes de mi patria”, escrita e interpretada por Ernesto Barraza Eléspuru y dirigida por Rocío Limo.
Las presentaciones serán el sábado 20 de septiembre a las 8:30 p.m. y el domingo 21 de septiembre a las 7:00 p. m., en el espacio de Macanudo Producciones, ubicado en el Puericultorio Pérez Araníbar, en Magdalena del Mar.
CONOCE MÁS: Natalia Salas celebra el estreno de “Con todo menos miedo”, su unipersonal de superación
La puesta en escena propone un viaje íntimo y conmovedor por la memoria familiar del autor, quien a partir de la venta de la casa de su infancia inicia una investigación que lo conecta con antepasados vinculados a episodios claves de la historia republicana del Perú.
De ese modo, entre documentos, fotografías y proyecciones en vivo, el espectador acompaña al intérprete en una travesía que cruza lo personal con lo colectivo, cuestionando nuestra identidad y lugar en la nación.
MÁS INFORMACIÓN: Melissa Paredes regresa al teatro con “El divorcio”, obra al lado de Julián Zucchi
En palabras de Barraza Eléspuru, la obra “es la historia de esos fantasmas que son también mi historia, y de alguna manera, la historia del Perú”.
Además, cada función contará con un conversatorio post función junto a destacados invitados: el artista visual Christian Fuchs (sábado 20), así como el dramaturgo, director y actor Alfonso Santistevan (domingo 21), quienes ampliarán el diálogo entre memoria, arte e identidad nacional.
- Fechas: Sábado 20 de septiembre (8:30 p.m.) y domingo 21 de septiembre (7:00 p.m.)
- Lugar: Puericultorio Pérez Araníbar 750, Magdalena del Mar
- Organiza: Macanudo Producciones,
- Entrada general: S/ 50
- Venta de entradas: (+51) 988 760 109
VIDEO RECOMENDADO:
TE PUEDE INTERESAR
- "No pasará por alto": Isabella Ladera adelanta sus acciones legales por filtración de video privado
- Beéle solicita "remoción inmediata " de video íntimo con Isabella Ladera y afirma: "No lo divulgué"
- Daniel Lazo reaparece en bochornosa situación tras dar concierto privado: "Tenía dificultad para caminar"
Contenido sugerido
Contenido GEC