Tras una exitosa temporada en el Teatro de Lucía, vuelve a escena por solo dos funciones la obra de teatro documental “Los héroes de mi patria”, escrita e interpretada por Ernesto Barraza Eléspuru y dirigida por Rocío Limo.

Las presentaciones serán el sábado 20 de septiembre a las 8:30 p.m. y el domingo 21 de septiembre a las 7:00 p. m., en el espacio de Macanudo Producciones, ubicado en el Puericultorio Pérez Araníbar, en Magdalena del Mar.

Cada función de la obra incluirá un conversatorio con invitados como el artista Christian Fuchs y el dramaturgo Alfonso Santistevan | Foto: Difusión

La puesta en escena propone un viaje íntimo y conmovedor por la memoria familiar del autor, quien a partir de la venta de la casa de su infancia inicia una investigación que lo conecta con antepasados vinculados a episodios claves de la historia republicana del Perú.

De ese modo, entre documentos, fotografías y proyecciones en vivo, el espectador acompaña al intérprete en una travesía que cruza lo personal con lo colectivo, cuestionando nuestra identidad y lugar en la nación.

En palabras de Barraza Eléspuru, la obra “es la historia de esos fantasmas que son también mi historia, y de alguna manera, la historia del Perú”.

Además, cada función contará con un conversatorio post función junto a destacados invitados: el artista visual Christian Fuchs (sábado 20), así como el dramaturgo, director y actor Alfonso Santistevan (domingo 21), quienes ampliarán el diálogo entre memoria, arte e identidad nacional.

Sábado 20 de septiembre (8:30 p.m.) y domingo 21 de septiembre (7:00 p.m.) Lugar: Puericultorio Pérez Araníbar 750, Magdalena del Mar

Puericultorio Pérez Araníbar 750, Magdalena del Mar Organiza: Macanudo Producciones,

Macanudo Producciones, Entrada general: S/ 50

S/ 50 Venta de entradas: (+51) 988 760 109