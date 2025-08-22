Melissa Paredes y Julián Zucchi vuelven a las tablas con la comedia “El divorcio”, obra que regresa para una temporada especial de siete funciones en la Sala Tovar de Miraflores. Las entradas para esta obra están a la venta a través de Joinnus.

Melissa Paredes, Julián Zucchi encabezan el elenco, acompañados de Stephie Jacobs y Carl Espinal, quienes regresan para interpretar a dos hilarantes parejas que deberán luchar por mantener su amor sin matarse en el intento.

La puesta en escena, escrita por el dramaturgo argentino Nelson Valente y dirigida por Marco Palomino, es una producción de Live On Stage y, esta vez, se presentará en la Sala Tovar de Miraflores.

Melissa Paredes regresa al teatro con “El divorcio”, obra al lado de Julián Zucchi. (Foto: Instagram)

Las funciones de “El divorcio” se presentarán del 12, 13, 14, 19, 26, 27 y 28 de septiembre; de jueves a sábado a las 8 p.m. y domingos a las 7 p.m. Las entradas están en preventa a través de la web: www.experiencialive.com y Joinnus.

La historia arranca en una cena entre cuatro amigos. Dos de ellos acaban de reconciliarse y deciden revelar el secreto que salvó su matrimonio. Lo que empieza como una velada de copas y confidencias se convierte en un retrato brutal y divertido de las relaciones modernas, las contradicciones humanas y esos pactos que casi nunca se dicen en voz alta.

Melissa Paredes regresa al teatro con “El divorcio”, obra al lado de Julián Zucchi. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que la puesta en escena vuelve a los escenarios limeños después de una exitosa temporada en el Centro Cultural Ricardo Palma y dos funciones especiales en el Teatro Plaza Norte.