La actriz y productora peruana Micaela Prada ha logrado posicionarse en la escena teatral de Londres gracias a esa doble faceta tanto en interpretación como en liderazgo en producción.

En su haber, tiene créditos en proyectos como “The Wolves”, de la Compañía Minotaur; “Mumper The Time Travelling Dog”, y en el Festival Fringe de Edimburgo como parte del equipo de producción de “A Drag Is Born”.

Su disciplina y visión artística la han llevado a destacar tanto en el escenario como tras bambalinas. Uno de sus principales logros recientes fue “Folklórica”, puesta dirigida por Jade Alvara y presentada en el Teatro Drayton Arms.

La obra exploró la vida de mujeres latinas inmigrantes durante la Revolución Industrial, combinando danza folclórica mexicana y cumbia en su narrativa. Micaela Prada asumió un papel protagónico y de producción.

Su trayectoria artística comenzó en Lima a los 15 años, produciendo teatro con compañías como ED Producciones, Playbill Asociación Cultural. Posteriormente se formó en Arte Dramático en la Universidad de East Anglia y en teatro musical en la Escuela D’Art, bajo la dirección de Henry Gurmendi, complementando con estudios en Perú, Estados Unidos y el Reino Unido junto a referentes como Luis Salgado, Fernando Luque, Paul Tabone y Diego Urcia.

Ya en Inglaterra, Micaela identificó la necesidad de una estructura que ayudara a sostener y proyectar carreras actorales en el mercado internacional. Así co creó ArtPlus junto a su madre, Jenny Prada, plataforma que fortalece su propio trabajo y el de otros artistas en la escena global.

“Cuando era niña, vi el video del musical ‘Cats’ y, aunque no estaba en mi idioma, quedé impactada y fascinada por esos gatos que cantaban. Desde ese momento supe que quería dedicarme al teatro”, recuerda.

Micaela Prada ha mantenido un compromiso con el arte como memoria cultural y herramienta de justicia social. Hoy, su trabajo la consolida como una de las voces emergentes del teatro latino en Londres.