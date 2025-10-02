Curada por Irene Gelfman, Curadora Global de Pinta, la muestra reúne quince obras de artistas provenientes de siete países diferentes, adquiridas por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- en Pinta Miami, la única feria de arte contemporáneo especializada en arte latinoamericano durante la Semana del Arte. Las obras exploran temas como identidad, territorio, memoria, tecnología y medio ambiente, estableciendo un diálogo transnacional que interpela al espectador.

“Esta exposición es un recorrido por desafíos compartidos e identidades diversas en el arte visual, que revela las múltiples interacciones de nuestra región y transforma la percepción del momento presente”, señala Irene Gelfman.

El evento inaugural, realizado en la histórica White-Meyer House de Meridian, combinó patrimonio arquitectónico con expresiones visuales actuales, resaltando la riqueza cultural y la pluralidad de voces del continente. Entre las autoridades presentes, participaron Elizabeth Duggal, Chair, Meridian Center for Culture and Sports Diplomacy, Piero Bonadeo - Presidente /Co-fundador CCLatam, junto a Alejandra Claros Borda - Secretaria General de CAF, quien afirmó: “Queremos mover el mercado del arte porque la cultura es una inversión y una estrategia de desarrollo. Por eso estoy muy agradecida que puedan ver a una cantidad de artistas importantes que hoy nos dicen, aquí en Washington, ‘América Latina y el Caribe están presentes’”.

Desde Pinta, esta colaboración representa una reafirmación de su propósito: ser una plataforma de referencia en la difusión del arte latinoamericano a través de sus tres eventos anuales —Pinta Lima, Pinta BAphoto y Pinta Miami— así como las Art Weeks en expansión, que ya han tenido cuatro ediciones en Asunción y su primera vuelta en Panamá en mayo de este 2025.

Para CAF, esta exposición es también reflejo de su compromiso con el arte como eje estratégico de desarrollo. Al integrar estas obras a su colección permanente, reafirma la importancia de la cultura como componente esencial en la construcción de sociedades más cohesionadas e inclusivas.