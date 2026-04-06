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La feria Pinta Lima 2026 reúne en Casa Prado a galerías y artistas internacionales, consolidando a Lima como punto clave del circuito contemporáneo en América Latina. (Foto: Pinta 2026)
La feria Pinta Lima 2026 reúne en Casa Prado a galerías y artistas internacionales, consolidando a Lima como punto clave del circuito contemporáneo en América Latina. (Foto: Pinta 2026)
Por Ángel Navarro Quevedo

Desde hace más de una década, Pinta Lima se ha instalado como uno de los pocos espacios donde el arte contemporáneo en el Perú logra articularse más allá de su propia escena. Durante cuatro días, la ciudad deja de mirarse a sí misma para convertirse en un punto de encuentro: galerías extranjeras, curadores internacionales y artistas locales coinciden en un mismo circuito que mezcla mercado, visibilidad y circulación de ideas.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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