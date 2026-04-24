En el centro de la obra de Diana Eusebio hay algo que no se puede fijar: el hogar. No como dirección ni territorio, sino como una sensación que se desplaza con el cuerpo. Su trabajo, atravesado por la experiencia migrante, construye desde esa inestabilidad una narrativa donde el textil deja de ser objeto para convertirse en archivo vivo. “Soy peruana, dominicana y de Miami; por eso, el hogar no es un lugar fijo, sino un estado”, explica la artista, quien ha encontrado en la materia una forma de ordenar su propia historia.

Eusebio participa en Pinta Lima 2026 en un momento que no es casual. Su presencia en el Perú funciona como una suerte de retorno simbólico a las raíces que han nutrido su investigación. En su obra confluyen la memoria familiar y los desplazamientos geográficos, pero también una búsqueda por traducir esas experiencias en un lenguaje visual contemporáneo. “Esa quietud es mi hogar”, añade, trazando un mapa emocional que atraviesa toda su producción.

“Inti Itla-Okla” (2024), de Diana Eusebio, articula un paisaje textil donde el color y la materia evocan vínculos con territorios andinos y memorias familiares.

El eje de su práctica está en el uso de tintes naturales y técnicas textiles tradicionales. Cochinilla, índigo o achiote no son, en su trabajo, simples recursos plásticos. Son fragmentos de historia. Son territorios. Son cuerpos. Desde ahí, su propuesta se articula como una forma de conocimiento que conecta lo doméstico con lo ancestral. “Los tintes naturales son mi puente hacia Perú y la República Dominicana mientras vivo en Estados Unidos”, señala. En esa afirmación hay una declaración de principios: la materia también puede ser memoria.

Esa memoria, sin embargo, no se presenta como una evocación nostálgica, sino como un mecanismo activo. Eusebio busca que sus piezas funcionen como detonantes. “Busco despertar memorias dormidas: que quien mire reconozca, aprenda o recuerde”, dice. Y lo logra a partir de gestos mínimos: el color del achiote que remite a una cocina familiar, el añil que reaparece como recuerdo de infancia, la cochinilla que conecta geografías distantes. Su obra activa una cadena de asociaciones donde lo individual se vuelve colectivo.

“Hanging by a Thread” (2023), de Diana Eusebio, es una pieza textil-fotográfica de gran formato donde la imagen se imprime sobre algodón teñido con pigmentos naturales como cúrcuma y musgo español.

Esta línea de investigación alcanza un punto de madurez en Field of Dreams, su primera exposición individual en el Museum of Contemporary Art North Miami. Allí, la artista construye una instalación inmersiva donde textiles teñidos a mano conviven con elementos orgánicos y registros visuales. El resultado no es un espacio expositivo tradicional, sino una experiencia que oscila entre el paisaje y la memoria. En ese contexto, el hogar vuelve a aparecer, pero como una construcción en permanente transformación.

Su llegada a Lima, en ese sentido, tiene un peso específico. No solo por ser su primera muestra en el país, sino por la carga biográfica que implica. “Presentar un solo en Perú es un regreso cargado de sentido”, afirma. La historia de su madre —marcada por la migración desde Ayacucho hacia Lima y luego a Miami— se integra en este nuevo cuerpo de trabajo. La obra, entonces, no solo se mira: se recorre como quien vuelve sobre sus propios pasos. Y en ese recorrido, entre fibras, tintes y recuerdos, Eusebio reafirma una idea simple pero contundente: la identidad no es un lugar al que se llega, sino un proceso que nunca termina.