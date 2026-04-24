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Diana Eusebio, artista multidisciplinaria de ascendencia peruana y dominicana, ha construido una práctica donde el textil y los tintes naturales funcionan como archivo de memoria e identidad.
Diana Eusebio, artista multidisciplinaria de ascendencia peruana y dominicana, ha construido una práctica donde el textil y los tintes naturales funcionan como archivo de memoria e identidad.
Por Ángel Navarro Quevedo

En el centro de la obra de Diana Eusebio hay algo que no se puede fijar: el hogar. No como dirección ni territorio, sino como una sensación que se desplaza con el cuerpo. Su trabajo, atravesado por la experiencia migrante, construye desde esa inestabilidad una narrativa donde el textil deja de ser objeto para convertirse en archivo vivo. “Soy peruana, dominicana y de Miami; por eso, el hogar no es un lugar fijo, sino un estado”, explica la artista, quien ha encontrado en la materia una forma de ordenar su propia historia.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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