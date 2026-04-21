Resumen

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El evento se realizará del 20 al 26 de abril, con el objetivo de proyectar el diseño peruano en un contexto internacional de alto valor cultural, creativo y patrimonial | Foto: Difusión
El evento se realizará del 20 al 26 de abril, con el objetivo de proyectar el diseño peruano en un contexto internacional de alto valor cultural, creativo y patrimonial | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La segunda edición de Lima Design Week Internacional, principal plataforma de difusión del diseño contemporáneo en el Perú organiza la Semana del Diseño Peruano en el Tigullio Design District, en Italia. El evento se realizará del 20 al 26 de abril, con el objetivo de proyectar el diseño peruano en un contexto internacional de alto valor cultural, creativo y patrimonial.