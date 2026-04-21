La segunda edición de Lima Design Week Internacional, principal plataforma de difusión del diseño contemporáneo en el Perú organiza la Semana del Diseño Peruano en el Tigullio Design District, en Italia. El evento se realizará del 20 al 26 de abril, con el objetivo de proyectar el diseño peruano en un contexto internacional de alto valor cultural, creativo y patrimonial.

Lima Design Week Internacional, reconocida por articular creatividad, industria, academia e identidad cultural, y considerada una de las plataformas más relevantes de la región, promueve el diseño como motor de desarrollo y transformación social a través de exposiciones, experiencias y contenidos curatoriales, posicionando al talento latinoamericano en circuitos globales.

El Tigullio Design District se ubica en la Riviera Italiana, en la región de Liguria, al norte de Italia, entre Génova y las Cinque Terre. Este territorio es reconocido por su tradición artística, arquitectónica y artesanal, y se ha consolidado como un distrito creativo que vincula diseño, innovación, paisaje y cultura mediterránea. La elección de Tigullio como sede refuerza el carácter simbólico del encuentro entre dos países con profundas raíces culturales y una sólida herencia creativa.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Tigullio Design District, bajo la dirección de Davide Conte, cuya visión ha sido clave para consolidar este espacio como un polo de intercambio internacional entre diseñadores, instituciones y comunidades creativas. Asimismo, el evento cuenta con el apoyo institucional del Consulado General del Perú en Génova, fortaleciendo los lazos culturales, diplomáticos y creativos entre el Perú e Italia.

La Semana del Diseño Peruano en Tigullio reunirá una exposición de diseño contemporáneo, además de actividades culturales orientadas a visibilizar el talento creativo peruano en sus múltiples expresiones. La muestra propone un diálogo entre tradición e innovación, identidad y contemporaneidad, así como una reflexión sobre sostenibilidad, territorio y procesos artesanales reinterpretados desde el diseño actual.

El evento contará con la participación de 46 diseñadores peruanos, provenientes de tres regiones del país: Arequipa, Piura y Lima, evidenciando la diversidad geográfica y cultural del diseño peruano, así como la riqueza de sus miradas, materiales y saberes locales.

Las categorías participantes incluyen:

* Diseño de interiores, con la participación del Arq. César Ruiz La Rosa, Javier Artadi y Ángel Tenorio, desde el Reino Unido.

* Diseño de producto, con la participación de Álvaro Chan Say, Ernesto Rosales y Rodolfo Ciudad Witzel, desde Alemania.

* Moda, representada por los diseñadores Carlos Vigil y TWO Kahn.

* Joyería, con Gaya by Mariana Magtaz.

La curaduría integra propuestas emergentes y consolidadas, articulando distintas escalas del diseño y poniendo en valor el origen regional de cada proyecto.

El proyecto cuenta, además, con el respaldo de aliados académicos como la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) y la Universidad Privada del Norte (UPN), reafirmando el rol de la educación en la formación de nuevas generaciones de diseñadores con visión global. A ello se suma el apoyo de empresas peruanas e italianas, cuyo compromiso ha sido fundamental para la realización de esta iniciativa binacional.

Para Lima Design Week Internacional, dirigida por la Mg. Arq. Teresa Edwards Ames, esta participación representa un hito clave en su proceso de internacionalización:

“Italia es un referente histórico del diseño a nivel mundial. Presentar el diseño peruano en Tigullio no solo significa exhibir objetos o propuestas creativas, sino compartir identidad, territorio y visión contemporánea. Esta semana es una oportunidad para mostrar cómo el diseño peruano dialoga con el mundo desde su diversidad cultural y su profundo vínculo con la tradición”, señaló la directora.

La Semana del Diseño Peruano en el Tigullio Design District se presenta como un espacio de encuentro, colaboración y proyección internacional, consolidando al diseño como un lenguaje universal capaz de conectar culturas, territorios y visiones de futuro, y posicionando al Perú como un actor relevante dentro del mapa global del diseño contemporáneo.

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