Alberto Vargas: el día que el genio arequipeño volvió al Perú tras medio siglo de ausencia

El dibujante arequipeño Omar Zevallos ha dedicado su vida en estudiar el trabajo de Alberto Vargas. Escribe este artículo por los 130 años del nacimiento de su famoso colega.
/ Cortesía Omar Zevallos/ Louis K. Meisel
Por Omar Zevallos

Cuando el 27 de agosto de 1958 el avión que traía entre sus pasajeros al famoso artista arequipeño Alberto Vargas aterrizó en Limatambo, entonces el antiguo aeropuerto limeño ubicado en el distrito de San Isidro; la prensa capitalina ya estaba al tanto de la noticia de su llegada. Volvía al Perú con 62 años de edad, después de 47 años de ausencia, y lo hacía envuelto en un halo de gloria pero con su característica sencillez.

Tipo de trabajo:

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

