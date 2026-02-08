Alberto Vargas: el día que el genio arequipeño volvió al Perú tras medio siglo de ausencia

Cuando el 27 de agosto de 1958 el avión que traía entre sus pasajeros al famoso artista arequipeño Alberto Vargas aterrizó en Limatambo, entonces el antiguo aeropuerto limeño ubicado en el distrito de San Isidro; la prensa capitalina ya estaba al tanto de la noticia de su llegada. Volvía al Perú con 62 años de edad, después de 47 años de ausencia, y lo hacía envuelto en un halo de gloria pero con su característica sencillez.

Vargas ya había conquistado el difícil mercado norteamericano con la creación de las famosas Varga’s Girls, que revolucionaron el arte de las pin-ups. Su estilo propio y estética particular hizo que los lectores de las revistas “Esquire” y “Playboy” se rindieran ante el talento del artista arequipeño. Sin embargo, algunas decisiones equivocadas, contratos extraños y poco transparentes, hicieron que no consiguiera la comodidad económica que merecía su talento y aporte al arte estadounidense.

El regreso al Perú

Fue en ese momento que apareció un compatriota admirador de su trabajo, quien tenía contactos con las altas esferas del poder en el país y que podía gestionar su viaje de regreso al Perú y organizar una exposición de sus obras. Se trataba del diputado y mecenas Emilio Delboy, quien coordinó todos los detalles del extraño viaje para Alberto y su esposa Anna Mae Clift. Extraño porque llegaron al país en un largo viaje de diez días, en un yate que zarpó de la ciudad de Miami para arribar al puerto de Paita en Piura, para luego tomar el vuelo hacia Lima.

El artista estaba dispuesto a cualquier sacrificio con tal de volver a su tierra, pero sobre todo, a su entrañable Arequipa. Su propósito era mostrar, por primera vez, parte de su extraordinaria obra: trajo consigo 160 de sus “chicas” para exhibirlas en el último piso del edificio de “La Crónica”, en el centro de la capital. El impacto fue sorprendente: cientos de miles de limeños hicieron cola frente a la puerta del edificio para visitar la muestra que, por pudor, las autoridades sólo permitieron abrir desde las 7 hasta las 9 de la noche.

Gran convocatoria

Según la información publicada en los diarios locales, la exposición habría sido visitada por más de cien mil personas, todo un récord de asistencia para una exposición de arte en la capital. Sin embargo, aunque el artista deseaba vender todas sus obras en exhibición, estuvo lejos de resultar un éxito de ventas. Aunque no hay un registro exacto, se estima que no llegó a vender más de una docena de piezas.

La técnica de Alberto Vargas, uno de los dibujantes de pin-up más reputados, se basaba en la acuarela y el aerógrafo. Nos dejó increíbles ilustraciones.

Cuando le preguntaron cuánto valían sus cuadros, Vargas respondió que en Estados Unidos se venden entre mil y mil quinientos dólares; y los que consideraba “menos perfectos”, costaban 500 dólares.

“Estoy en el Perú y no puedo hacer negocio luego de la brillante acogida que me ha hecho el país. Quiero dejar aquí un recuerdo afectivo de mis obras, por eso es que he puesto una cifra baja. Mis Vargas Girls valdrán solamente 200 dólares”, declaró.

El artista lamentaba que, a su muerte, pasaría lo mismo que le sucedió al pintor francés Toulouse Lautrec, en el que cada una de sus chicas retratadas se convirtió en un valioso capital en manos de quien adquirió alguna de ellas.

“Si hay algo en mi parecido a Toulouse Lautrec, es el tiempo en que nos hemos demorado en triunfar. A mí me costó años de amarguras, de sacrificios y de tesón. Lautrec era hijo de un hombre con dinero, yo lo he tenido que hacer; pero tengo la satisfacción de poder decir que estoy contemplando el resultado de mi obra”, señaló en una declaración a la prensa casi profética.

Alberto y Anna cumplieron su deseo de viajar a Arequipa, la ciudad que vio nacer al maestro y donde realizaría una segunda exposición, esta vez con 60 obras, en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín. Como sucediera en Lima, el público abarrotó la sala, mientras las principales autoridades de la ciudad lo recibieron con el cariño y el afecto del hijo predilecto que retornaba luego de triunfar en los Estados Unidos.

Tez delicada, labios de un rojo intenso, ojos casi felinos, escotes en forma de corazón. La sensualidad exquisita de las chicas Vargas será parte de una muestra en el Cultural de Arequipa, en marzo.

Visitó el viejo estudio de su padre en la esquina de la calle Mercaderes y la plaza de Armas, cuyo edificio ya había cambiado y cumplió su sueño de visitar el otrora hermoso y tradicional balneario de Tingo para comer los deliciosos buñuelos y que hizo probar a su esposa Anna, quien no dejaba de maravillarse por la campiña arequipeña y por el cariño con que fue recibido su esposo.

Recibió la Medalla de la Ciudad de manos del alcalde de entonces, José García Calderón y allí, emocionado hasta las lágrimas pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria popular: “Me voy llevando el nombre de mi tierra como norte, porque nací arequipeño, vivo como arequipeño y moriré como arequipeño”. Días después, Vargas dejaría la ciudad con la promesa de volver, pero eso no ocurrió.