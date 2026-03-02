El Comercio
¿Qué propone tu candidato?, el regreso a casa de Alberto Vargas y colegios en riesgo de colapsar

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 2 de marzo.

    ¿Qué propone tu candidato?

    En el Semáforo de este lunes 2 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la plataforma de EC que te permite examinar y comparar planes de gobierno. Segundo, la exposición en el Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa reunirá por primera vez obras del célebre dibujante arequipeño Alberto Vargas. Finalmente, más de 1,2 millones de escolares en Perú volverán a clases en colegios públicos que están en riesgo de colapsar por deterioro de su infraestructura.

