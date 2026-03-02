¿Qué propone tu candidato?, el regreso a casa de Alberto Vargas y colegios en riesgo de colapsar

En el Semáforo de este lunes 2 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la plataforma de EC que te permite examinar y comparar planes de gobierno. Segundo, la exposición en el Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa reunirá por primera vez obras del célebre dibujante arequipeño Alberto Vargas. Finalmente, más de 1,2 millones de escolares en Perú volverán a clases en colegios públicos que están en riesgo de colapsar por deterioro de su infraestructura.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢¿QUÉ PROPONE TU CANDIDATO?

En El Comercio queremos brindar la mejor información para las próximas elecciones. Por eso, revisamos los planes de gobierno, clasificamos cientos de páginas con ayuda de inteligencia artificial y verificamos cada dato editorialmente. Así nació “¿Qué propone tu candidato?” una plataforma interactiva donde podrás examinar a detalle los planes de cada postulante y partido. Esta herramienta no te dirá por quién votar ni cuál plan es ‘mejor’, pero te permitirá explorar, filtrar y comparar objetivamente qué proponen (y qué omiten) los candidatos.

🟢EL REGRESO A CASA DE ALBERTO VARGAS

La exposición en el Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa reunirá por primera vez obras del célebre dibujante arequipeño Alberto Vargas, famoso por sus icónicas “Vargas Girls”. Su legado, disperso entre colecciones privadas y museos de EE. UU., nunca había sido mostrado en Perú. La muestra, del 11 de marzo al 30 de abril, incluirá dibujos a lápiz y acuarela, retratos, pin-ups y un dibujo hecho por Vargas a los 12 años, además de memorabilia y fotografías que celebran su carrera. El coleccionista Louis K. Meisel autorizó la reproducción de parte de su colección.

🔴COLEGIOS EN RIESGO DE COLAPSAR

Más de 1,2 millones de escolares en Perú volverán a clases en colegios públicos que están en riesgo de colapsar por deterioro de su infraestructura. Casi el 48 % de estos locales necesita ser demolido por el grave peligro que representan. La brecha en infraestructura educativa aumentó, y muchos colegios rurales carecen de servicios básicos como agua, desagüe y electricidad. Los módulos prefabricados temporales son comunes y en mal estado. Además, hay rezagos en equipamiento, especialmente digital. El reto para mejorar las condiciones antes del inicio escolar es grande.