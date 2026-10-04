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Resumen

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Acuarela de Pancho Fierro dedicada a pareja bailando zamacueca, realizada en 1848.
Acuarela de Pancho Fierro dedicada a pareja bailando zamacueca, realizada en 1848.
Por Evelyn Sotomayor

¿Qué puede decirnos la marinera sobre la guerra del Pacífico? ¿Qué escenas de la vida cotidiana, social y política pueden develarnos sus letras y compases? ¿Cómo un baile popular se convirtió en el baile emblemático de la costa del Perú?

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