¿Chalanes o poncheros? El uso erróneo de los términos que abre un debate necesario en el mundo de la marinera

“José Antonio” es tal vez una de las letras más recordadas de la cantautora Chabuca Granda. Esta canción del criollismo cuenta la historia de un jinete que es amado y admirado por la amada. “Que hermoso que es mi chalán, cuan elegante y garboso. Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja (…)”. El chalán José Antonio realiza, en 1927, su hoy inmortal recorrido desde Barranco hasta la famosa Pampa de Amancaes, donde se celebraban los primeros concursos de marinera. Estos eran auspiciados por el alcalde del ayuntamiento del Rímac, don Juan Ríos, en tiempos del gobierno del presidente Augusto B. Leguía.

Según el diccionario de la Real Academia Española, un chalán es un “domador y adiestrador de caballos”. La marinera, cuyo antecedente en el siglo XIX era la zamacueca, fue bailada y gozada por la gente de “debajo del puente”, como hoy se conoce al distrito del Rímac. Poco a poco este baile fue adentrándose entre todos los estratos sociales, hasta que caló en el corazón de las élites, que se apropiaron de ella. No es casual que en el siglo XXI se convirtiera en el baile nacional, cuya fecha celebratoria es el 7 de octubre de cada año.

Para bailar marinera en el siglo XIX, así como en los concursos de la Pampa de Amancaes, los bailarines usaban su ropa del día. Actualmente, los danzantes prefieren vestir atuendos (sean tradicionales o estilizados) de alguna región del norte del país. Sin embargo, existe un desconocimiento o una confusión de términos sobre la indumentaria de los bailarines, pues se ha generalizado el uso de “ponchero” para aquellos que utilizan poncho en el baile. En cambio, se ha privilegiado el término chalán para aquel que usa terno. Según la RAE, el término ponchero no existe; en cambio, sí ponchera (recipiente en el que se prepara y sirve el ponche).

¿En qué momento José Antonio fue despojado de su título de chalán y se le redujo a un nombre inexistente? Carlos Ubillús Cervat, chiclayano, bailarín profesional de marinera y director de la academia Fina Estampa afirma que no existe un momento exacto para determinar cuándo empezó a usarse el término chalán para quienes bailan con terno y zapatos. En la década del 80, cuando se realizaban concursos en Chiclayo, apareció un grupo de jóvenes de Patapo que iban vestidos con ternos, mantenían una postura de hombros levantados y arrastraban ligeramente el pie. Este es el estilo de baile “gamonal”. Los gamonales fueron grandes terratenientes en el país, quienes al bailar marinera usaban el terno característico del diario. Los chalanes en cambio, en su mayoría criadores y domadores de caballos, usaban ponchos.

Es preciso señalar que no existen conceptos propios de la marinera. No se encuentran términos creados por y para este baile, sino que se han tomado de otros contextos. Sin embargo, como afirma Ronald Fernández, uno de los exponentes más documentados de la marinera, esto solo sucede en el mundo de los concursos. Por su parte, en las fotografías que Carlos Aguilar despliega en su libro “La marinera: baile nacional”, utiliza el término “chalán” para aquellos que usan poncho en su baile.

Quizás sean las academias y los concursos de marinera a nivel nacional los responsables de esta generalización de los términos. Es cierto que el significado de las palabras no está en el diccionario, sino en el uso que las personas le dan. Sin embargo, vale la pena preguntarse si extender terminologías sin el debido rigor no afectan el baile nacional. ¿Acaso el uso del término chalán responde a una apropiación de las élites, como sucedió con la marinera? El baile es un hecho histórico vivo, en el que se debe respetar la esencia y sus denominaciones originarias. Usando el término chalán para quien baila con poncho es una manera de visibilizar a los criadores de caballos que también participan y gozan del baile del pañuelo.