La marinera como ritual del amor: los secretos de una danza cuya esencia es la seducción

Por Jorge Chávez Noriega

La marinera, baile nacional del Perú, es una síntesis de historia, música y tradición que refleja el mestizaje cultural del país. Algo mágico ocurre cuando empieza a sonar: el tiempo parece suspenderse y las miradas, sonrisas y pasos construyen una tensión delicada, donde el cortejo se convierte en poesía y el amor en ritmo. Quienes la practican transforman el baile en un lenguaje emocional: cada gesto funciona como metáfora del deseo, la memoria y la vida cotidiana peruana.

