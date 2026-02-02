Las fechas clave del Carnaval de Cajamarca 2026: la guía que necesitas para disfrutar la “fiesta más alegre del Perú”

El Carnaval de Cajamarca, conocido como la “fiesta más alegre del Perú”, vuelve a llenar de música, color y tradiciones las calles de la ciudad en febrero de 2026. Más que una simple celebración, esta fiesta popular es una expresión viva de la identidad cultural cajamarquina: entre coplas, danzas y comparsas, vecinos y visitantes comparten cinco días de fiesta que combinan alegría, sátira y raíces ancestrales.

Las fechas del Carnaval de Cajamarca no se definen al azar. Su celebración responde a una tradición antigua ligada al calendario religioso, ya que el carnaval antecede al miércoles de ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma. En tiempos antiguos, se creía que durante estos días de fiesta, previos a la penitencia, todos los pecados cometidos eran borrados, lo que daba paso a la celebración. Por ello, año tras año, el carnaval se ajusta según la fecha de Semana Santa, manteniendo viva una costumbre que mezcla creencias, memoria popular y expresión cultural.

Este año, el corazón de la festividad se concentra entre el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, fechas en las que se desarrollan los eventos con mayor convocatoria popular y desfiles emblemáticos que muestran la creatividad y tradición de los barrios cajamarquinos.

¿Qué podrás vivir cada día?

El 14 de febrero

El sábado 14 de febrero marca el inicio de los días centrales con la Entrada del Ño Carnavalón, personaje que encarna el espíritu festivo y satírico del carnaval. Desde tempranas horas, las calles del centro histórico se llenan de comparsas, música y color con su recorrido por la ciudad, acompañado de danzas y bandas musicales. La jornada culmina en la explanada del Gran Qhapac Ñan, donde se realizan actos simbólicos y encuentros colectivos que dan apertura oficial a la celebración.

Un fiesta colorida y alegre. Foto: Composición / Internet.

El 15 de febrero

El domingo 15 de febrero tiene como eje el concurso de patrullas y comparsas, una de las expresiones más representativas del Carnaval de Cajamarca. Grupos de distintos barrios desfilan por la ciudad con trajes llenos de tradición y cultura, coreografías colectivas y coplas. El recorrido se realiza por las principales calles del centro, especialmente en los alrededores de la Plaza de Armas —como el Jr. del Comercio, Jr. Dos de Mayo y Jr. Amalia Puga—, consideradas algunas de las mejores zonas para vivir el carnaval de cerca, entre música, danzas y mucho color. Es una de las jornadas con mayor participación comunitaria y despliegue de arte en toda la celebración. Aquí te compartimos el recorrido para que puedas elegir el punto ideal desde donde apreciar este desfile único.

(Imagen: Municipalidad Provincial de Cajamarca)

El 16 de febrero

Finalmente, el lunes 16 de febrero se realiza el Gran Corso de Carnaval, considerado el desfile más multitudinario de toda la celebración. Carros alegóricos, bandas, reinas del carnaval y comparsas recorren amplias avenidas de la ciudad, especialmente acondicionadas para este evento, lo que permite una mejor visibilidad del espectáculo. Se trata de un recorrido más extenso y distinto al del concurso del día anterior, que congrega a miles de espectadores llegados desde distintas regiones del país para vivir uno de los momentos cúspide del carnaval. En este croquis podrás conocer por dónde pasará el desfile.

(Imagen: Municipalidad Provincial de Cajamarca)

Si tienes más tiempo en la ciudad, puedes conocer todas las actividades que viene realizando la Municipalidad de Cajamarca aquí:

Estos tres días representan el punto más alto de una celebración que trasciende las calles de Cajamarca y se convierte en una experiencia colectiva. El carnaval vuelve para reunir a turistas, artistas y familias que llegan no solo a celebrar, sino a ser parte de una tradición que reafirma identidades y mantiene viva una de las expresiones culturales más emblemáticas del norte del país.