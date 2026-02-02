Las fechas clave del Carnaval de Cajamarca 2026: la guía que necesitas para disfrutar la “fiesta más alegre del Perú”

Escuchar
Por Cristina Torres Rodríguez

El Carnaval de Cajamarca, conocido como la “fiesta más alegre del Perú”, vuelve a llenar de música, color y tradiciones las calles de la ciudad en febrero de 2026. Más que una simple celebración, esta fiesta popular es una expresión viva de la identidad cultural cajamarquina: entre coplas, danzas y comparsas, vecinos y visitantes comparten cinco días de fiesta que combinan alegría, sátira y raíces ancestrales.

