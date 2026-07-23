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Resumen

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Restaurant El Balcón del Cielo en Azpitia, en el Valle del Río Mala.
Restaurant El Balcón del Cielo en Azpitia, en el Valle del Río Mala.
Por Jorge Chávez Noriega

Desde lo alto del valle de Mala, Azpitia aparece como un oasis verde y luminoso. A solo dos horas de Lima, este pequeño paraíso es conocido como el balcón del cielo, una terraza natural que se asoma sobre el río y que, en los últimos años, se ha convertido en un destino imperdible para quienes buscan buena comida, aire limpio y, sobre todo, una experiencia auténtica en torno al pisco.

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