En la cocina, todo empieza por tener buenas herramientas. Una olla que conserva la temperatura y una sartén que distribuye el calor de manera pareja permiten controlar los tiempos, evitar puntos de cocción irregulares y obtener buenos resultados en preparaciones en casa.

Con esa idea, Colecciones de El Comercio presenta Piacenza, una nueva línea de ollas, sartenes y accesorios de cocina pensada para equipar la cocina con piezas resistentes, funcionales y fáciles de usar. Está elaborada en aluminio forjado de 2,7 milímetros y un fondo difusor que favorece una conducción uniforme del calor. Su interior incorpora una doble capa antiadherente de acabado marmolado, que permite cocinar con menos aceite y ayuda a que los alimentos se desprendan con facilidad.

Los mangos y pomos de baquelita tienen un recubrimiento engomado con efecto madera, creado para ofrecer un agarre cómodo y reducir la transmisión del calor. La colección incluye ollas redondas y cuadradas, cacerolas, wok, sartenes de distintos diámetros, grill, rosticero y un modelo con siete cavidades para panqueques. También suma accesorios de acero inoxidable, silicona y madera de acacia, además de un mandil encerado antimanchas. Sus diferentes tamaños permiten trabajar porciones individuales, recetas familiares y preparaciones que requieren capacidad sin perder control.

La variedad de formatos permite elegir la pieza adecuada según la técnica, la cantidad y el tipo de receta. Así, la cocina gana orden, precisión y comodidad, tanto en una comida rápida entre semana como en una preparación más elaborada para compartir. Piacenza propone una experiencia práctica, versátil y preparada para acompañar los distintos ritmos de la vida diaria.//