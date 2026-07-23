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En la cocina, todo empieza por tener buenas herramientas. Una olla que conserva la temperatura y una sartén que distribuye el calor de manera pareja permiten controlar los tiempos, evitar puntos de cocción irregulares y obtener buenos resultados en preparaciones en casa.
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Con esa idea, Colecciones de El Comercio presenta Piacenza, una nueva línea de ollas, sartenes y accesorios de cocina pensada para equipar la cocina con piezas resistentes, funcionales y fáciles de usar. Está elaborada en aluminio forjado de 2,7 milímetros y un fondo difusor que favorece una conducción uniforme del calor. Su interior incorpora una doble capa antiadherente de acabado marmolado, que permite cocinar con menos aceite y ayuda a que los alimentos se desprendan con facilidad.
Los mangos y pomos de baquelita tienen un recubrimiento engomado con efecto madera, creado para ofrecer un agarre cómodo y reducir la transmisión del calor. La colección incluye ollas redondas y cuadradas, cacerolas, wok, sartenes de distintos diámetros, grill, rosticero y un modelo con siete cavidades para panqueques. También suma accesorios de acero inoxidable, silicona y madera de acacia, además de un mandil encerado antimanchas. Sus diferentes tamaños permiten trabajar porciones individuales, recetas familiares y preparaciones que requieren capacidad sin perder control.
La variedad de formatos permite elegir la pieza adecuada según la técnica, la cantidad y el tipo de receta. Así, la cocina gana orden, precisión y comodidad, tanto en una comida rápida entre semana como en una preparación más elaborada para compartir. Piacenza propone una experiencia práctica, versátil y preparada para acompañar los distintos ritmos de la vida diaria.//
Piacenza llegará en 16 entregas desde el 16 de julio. Las primeras 15 costarán S/49,90 cada una y la última, una tetera, tendrá un precio de S/59,90. Cada fascículo incluirá además recetas de Pisu Cocina creadas para aprovechar al máximo los distintos utensilios. Encuéntrala en tu quiosco más cercano o en www.coleccioneselcomercio.pe.
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