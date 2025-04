Tiradito de salmón con ají amarillo y spicy mayo

Anika Weinstein (IG: @pechufree_glutenfree)

Con mi set de cuchillos de El Comercio he amado cocinar tiraditos, porque me parece que es un plato que resuelve todo. Te saca de apuros, es demasiado rico, a todos les encanta y, además, cuando invitas a comer a tu casa, podés sorprender full a tus invitados sin tener que complicarte demasiado.

Últimamente, he estado obsesionada con hacer tiradito de salmón. Para mí, la clave está en la salsa: yo opté por hacer una salsa de ají amarillo con full aceite de ajonjolí, porque de verdad siento que ese es el secreto para que muchos platos queden deliciosos. Y, obvio, otro punto importantísimo es que el pescado esté fresco. En este caso, usé salmón y quedó increíble.

Encima, para darle un toque especial, le puse una mayonesa spicy que amo hacer yo misma, mezclando mayonesa con un poco de togarashi y unas gotitas de Tabasco. El tiradito ya es un gol, pero si lo acompañás con una buena salsa, un cuchillo que te permita cortar fino y fresco, y un toque personal como la spicy mayo, es otro ‘level’.

Ingredientes:

• 200 g de salmón fresco (de preferencia calidad sashimi)

• Jugo de 3 limones

• 1 cda de pasta de ají amarillo (puede ser casera o comprada)

• 3 cdas de aceite de ajonjolí tostado (el dark, que es más aromático)

• 1 cda de salsa de pescado (opcional, pero recomendado)

• Sal y pimienta al gusto

Para la spicy mayo:

• 2 cdas de mayonesa

• 1/2 cdta de togarashi (o al gusto)

• 4-5 gotitas de Tabasco

Preparación:

Con un buen cuchillo, cortá el salmón en láminas finitas y acomodalo en un plato tipo fuente o bandeja. En un bowl, mezclá el jugo de limón, la pasta de ají amarillo, el aceite de ajonjolí y la salsa de pescado. Probá y ajustá con sal y pimienta. Verté esta salsita sobre el salmón, que quede todo bien cubierto. Aparte, prepará la spicy mayo mezclando los tres ingredientes hasta que quede cremosa y bien distribuida. Decorá el tiradito con puntitos o líneas de spicy mayo por encima (podés usar una cucharita o una manga), y si querés, sumale cebollita china o sésamo tostado. Y listo. Te juro que lo hacés en 10 minutos y parece que lo pediste en un japonés. ¡Explosión de sabor!

Colita de cuadril a la parrilla

Giancarlo Valderrama ‘El tío recutecu’ (IG: @recutecuparrillero)

Para esta receta utilicé una colita de cuadril jugosa, un corte ubicado en el cuarto trasero de la res y que disfruto mucho trabajar en la parrilla porque, gracias a su forma cónica, me permite obtener todos los puntos de cocción en una sola pieza. Así, quienes prefieren la carne jugosa pueden disfrutar de la parte más gruesa, mientras que los que prefieren un punto tres cuartos o bien cocido tienen opciones en las zonas intermedias o más delgadas.

Ingredientes y preparación previa:

Antes de encender la parrilla, comencé con la preparación de la papa huayro, que fue mi primera intervención en la receta. Utilicé mi cuchillo santoku para cortarla con precisión. Este cuchillo es perfecto no solo para carnes, sino también para vegetales, ya que permite cortes limpios, seguros y con un excelente control.

Preparación del fuego y tipo de cocción:

Para preparar las brasas trabajé con una mezcla de leña de olivo y carbón, que me permite un fuego constante y además perfuma la carne con un aroma delicioso. Utilicé una parrilla de fierro redondo (varilla), perfecta para que el humo circule y penetre en la carne de manera uniforme.

La colita de cuadril se cocinó entera y de forma directa sobre la parrilla a fuego medio (7 segundos de calor en la mano) durante unos 40 minutos, distribuidos en 30 minutos del lado sin grasa y 10 minutos del lado de la grasa, para dorarla y generar una costra sabrosa.

Guarniciones

Una vez cortada la papa huayro, le agregué aceite de oliva y una mezcla de especias naturales: ajo, pimienta y páprika. Luego, la envolví en papel aluminio y la cociné al rescoldo, enterrándola en las brasas para que se cocinara lentamente con el calor residual y absorbiera todos los aromas del fuego. Finalmente, la terminé en la parrilla para darle un toque crujiente y dorado por fuera.

Acompañé también con tomates asados a la parrilla, también cortados previamente con el cuchillo santoku. Estos fueron sazonados con sal, aceite de oliva y un toque de ajo, y asados hasta que quedaran caramelizados por fuera y suaves por dentro.

Para el corte final de la carne, volví a usar el cuchillo santoku, que destaca por su precisión y balance, permitiéndome obtener cortes limpios que respetan tanto la textura como los puntos de cocción logrados en la pieza. Su ergonomía y filo me dan control absoluto al momento de presentar la carne.

El resultado: una preparación completa, con técnicas tradicionales, sabores intensos y texturas variadas que invitan a disfrutar del fuego con todos los sentidos.

Entraña a la parrilla

Carolina Uechi (IG: @carolinauechi.chef)

Para esta sabrosa entraña a la parrilla, usé el cuchillo fileteador para cortes más precisos y finos. Solo llevará sal parrillera de Maras. En este plato, debes considerar los siguientes tips:

- La calidad es no negociable

- Tener la carne a temperatura ambiente 30 minutos

- ⁠Una buena carne solo necesita sal

- ⁠Parrilla bien caliente para que se genere una costra en la carne y no se sancoche (evita la pérdida de jugos)

- ⁠Luego de llegar al término que desean, dejarla reposar 3 minutos

- ⁠Un poquito de sal de Maras antes del bocado

Chicmichurri:

3 cucharadas de perejil picado

2 cucharada de orégano fresco picado

3 cucharadas de aceite de olivo extra virgen

1 cucharada de aceite vegetal

2 cucharada de vinagre blanco

Sal Maras

Pimienta recién molida

1/2 cuacaharada de ajos picados

Corte de picaña ahumada

Renzo Frías (IG: @carne.fuego)

Recomiendo el corte de picaña ahumada porque es un corte de mis favoritos para la parrilla. Se cocina a la parrilla a fuego indirecto a 180° durante 40 minutos y, luego de eso, la sello en la parrilla acompañado de un chimichurri que me gusta hacer con perejil, orégano, ajo, aji limo, ají amarillo, sal, pimienta y ajo.

Para este corte, que es mi favorito, lo recomiendo ahumado con un chimichurri peruano-limeño, ya que tiene un toque de sabores medios acebichados por el ají limo y ají amarillo.

Pescado a la chorrillana

Alberto Miró Llanos (IG: @alberto_miro_chef)

Es uno de los platos que se están olvidando y uno de los más ricos que se encuentran en la costa peruana. Básicamente, se trabaja con filete de pescado limpio, salpimentado y enharinado. Luego, se fríe en una sartén bien caliente. Se retira el pescado ya frito y procedemos a trabajar con el cuchillo del chef. Con este vamos a hacer los cortes de la cebolla, van a ser en gajos. El corte del ají amarillo es importantísimo. Vamos a cortar también los tomates en gajos y a dejar las pepitas para que le den el sabor y la jugosidad a la preparación.

Y con el cuchillo multiusos vamos a cortar el ajo finamente, tan fino que va a comenzar a botar todo su perfume y su aroma. En el mismo aceite donde se frió el pescado procedemos a echar el ajo, le damos una pasada para que no se queme. Luego, echamos los gajos de cebolla, el ají amarillo en tiras y los tomates. Salteamos y doramos para que la preparación comience a tomar sabor. Importantísimo que los vegetales, la cebolla, el ají y los tomates no se desnaturalicen o no mueran muy rápido para que mantengan su textura y la cebolla mantenga su crocantez.

Luego de todo esto, vamos a reservar nuestros, nuestras cebolla, nuestros ajíes y nuestros tomates a un lado y vamos a echar dos cucharadas de ají amarillo en pasta y media cucharada de aquí panca en pasta. Nuestros ajíes peruanos perfuman y dan sabor y color a nuestra preparación.

Doramos muy bien y cocinamos nuestros ajíes. Después, volvemos a echar nuestros nuestras verduras y podemos ponerle o media taza de caldo de pescado o también media taza de agua. Cuando esté toda la preparación, tomando puntos aproximadamente por 15 minutos, vamos a ponerle los filetes de pescado en el interior de toda la preparación.

Recordemos que los filetes de pescado tenían harina, entonces la propia harina del pescado y lo que quedó en el aceite hará que esa salsa tenga un toque de espesor.

Rectificamos con sal, pimienta y un toque de comino y le ponemos culantro picado para que aromatice toda nuestra preparación. Cuando los sabores se homogenicen, probamos, rectificamos y echamos un chorrito de vinagre blanco.

Para servir, vamos a poner nuestro filete de pescado ya cocinado en toda en toda la preparación y echamos toda la salsa chorrillana al mismo tiempo. Decoramos y coronamos la preparación con la cebolla, los tomates y los ajíes.

Acompañamos esta rica preparación con una buena porción de arroz blanco con choclo bien graneadito.

Arroz con mariscos

Otro plato que me encanta hacer es el arroz norteño de mariscos, un arroz para compartirlo en familia, entre amigos, haciendo un buen aderezo y utilizando el cuchillo santoku para un buen brunoise o corte de cebolla. Respecto al aderezo, cortar dados de zapallo loche, zanahoria fresca previamente blanqueada. El cuchillo pelador también tiene otro uso porque lo podemos usar para la limpieza de mariscos, para retirar las valvas de las conchas de abanico con el corte en la parte del abdomen del langostino y retirar lo que no se come.

Los aromas que botan los mariscos al saltearlos y echarles un chorro de chicha de jora y al mismo tiempo infusionar el arroz con el culantro, un buen aderezo y el zapallo de loche hace que sea una fiesta completa. Lo más rico de todo, al final, es refrescarlo con una salsa criolla recién hecha.