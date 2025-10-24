Diana Gonzales Obando
Diana Gonzales Obando

Escucha la noticia

00:0000:00
Señor de los Milagros: un viaje a sus orígenes telúricos y de una devoción que permanece intacta durante siglos
Resumen de la noticia por IA
Señor de los Milagros: un viaje a sus orígenes telúricos y de una devoción que permanece intacta durante siglos

Señor de los Milagros: un viaje a sus orígenes telúricos y de una devoción que permanece intacta durante siglos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Señor de los Milagros continuará tiñendo de morado todo lo que resta del mes de octubre. Aún le quedan tres fechas más para recorrer las calles de Lima y el Callao, llenándolas de un masivo fervor y olor a sahumerio.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC