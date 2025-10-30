Lima vivirá este sábado 1 de noviembre el último recorrido del Señor de los Milagros 2025, con miles de fieles listos para acompañar al Cristo Moreno en una jornada de fe y despedida. La procesión marcará el cierre del mes morado y reunirá nuevamente a devotos en las principales calles del centro histórico.

El evento religioso más multitudinario del país concluirá con una misa especial y un despliegue organizado para garantizar la seguridad de los asistentes. A continuación, te contamos a qué hora será la última procesión y cuáles son los detalles de su recorrido y organización.

¿A QUÉ HORA Y POR DÓNDE PASARÁ LA ÚLTIMA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

La imagen del Señor de los Milagros saldrá del Santuario de las Nazarenas al mediodía, a las 12:00 p. m. El recorrido previsto incluye avenidas y calles tradicionales como la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación. A lo largo de este trayecto, miles de fieles acompañarán al anda en distintos tramos hasta su retorno, ya por la noche, al Monasterio de las Nazarenas, donde quedará resguardada hasta el próximo año.

¿CÓMO SE GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO?

La organización del evento implica un trabajo conjunto entre las autoridades municipales, agentes de tránsito y personal de salud. Se han dispuesto brigadas médicas y puntos de hidratación en diferentes sectores de la ruta, además de restricciones vehiculares en el centro de Lima. Estas medidas buscan facilitar el desplazamiento de la procesión y brindar asistencia a los devotos durante toda la jornada.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

El Señor de Pachacamilla, más comúnmente llamado Señor de los Milagros, es una imagen de Jesucristo originalmente pintada en una pared de adobe, ubicada tras el Altar Mayor del santuario de Las Nazarenas ubicado en la región Lima, en Perú y venerada en la capital y diversas partes del mundo.

La imagen del Señor de los Milagros fue pintada durante el siglo XVI por un esclavo originario de Angola que fue llevado al Perú llamado Pedro Dalcón o Benito, según el historiador Raúl Porras Barrenechea.

A esta, posteriormente le añadieron las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena. Podría estar relacionado, según explica la historiadora María Rostworowski, con el culto milenario al dios Pachacamac, tan solo por haber sido pintado en el Barrio de Pachacamilla en el centro de Lima.

FRASES EN HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS