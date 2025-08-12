El Coliseo Eduardo Dibós será sede, el 30 y 31 de agosto, de la XI edición del Concurso Nacional de Marinera Norteña “San Borja, mi orgullo”. La actividad es organizada por el Comité de Apoyo Social de la Municipalidad de San Borja y la Asociación de Voluntarias del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña (AVOLDINSN).

El primer día se desarrollará la Modalidad Novel, que contará con participantes en las categorías Pre-Infante, Infante, Infantil, Junior, Master, Senior, Juvenil y Adulto. El segundo día se realizará la Modalidad Nacional, con las mismas divisiones y la inclusión de las categorías Oro y Habilidades Diferentes.

En la edición 2024, el certamen reunió a 714 parejas y más de 8 mil asistentes. La recaudación, superior a 182 mil soles, fue destinada al financiamiento de tratamientos y apoyo a pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña.

Para este año, la reina del concurso es María José Chávez Sotomayor. Las inscripciones estarán abiertas desde el 15 de agosto y las entradas tendrán un costo de S/ 20. Estas podrán adquirirse de lunes a viernes, de 10 a. m. a 4 p. m., en la oficina del Comité de Apoyo Social (calle Alfa 133, puerta 2, San Borja).