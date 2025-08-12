El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional PAIS, facilitará la preparación académica de miles de adolescentes y jóvenes de zonas rurales para que puedan postular y acceder a una educación superior, mediante diferentes becas de estudios.
LEE: IGP reportó temblor en Perú hoy, martes 12 de agosto: Magnitud, lugar exacto y hora del sismo
Así lo anunció el director ejecutivo del Programa Nacional PAIS, Fidel Pintado, quien indicó que esta preparación será en el interior de los más de 510 Tambos, ubicados en comunidades alejadas y de difícil acceso, los cuales se convertirán en centros de apoyo educativo.
Newsletter Buenos días
Explicó que esto es posible gracias a un trabajo articulado entre el Programa Nacional PAIS del Midis y Academika de Kooltural, organización especializada en brindar formación académica a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
“El objetivo de esta gestión es implementar acciones conjuntas desde los Tambos del programa PAIS, con el fin de fortalecer las capacidades académicas de jóvenes del ámbito rural que aspiran a acceder a la educación superior, especialmente mediante becas como Beca 18”, explicó Fidel Pintado.
Para la participación, los estudiantes de 3.º, 4.º y 5.º año de secundaria o jóvenes tendrán que asistir al Tambo más cercano de su localidad para el proceso de inscripción. El viernes 18 de agosto, de manera virtual, iniciarán sus sesiones de aprendizaje a través de la plataforma de Academika.
MÁS: ¿Construcción de la Vía Expresa Sur se paralizará? Posible multa de S/ 160 mllns. a MML abre nueva disputa con MTC
Fidel Pintado agregó que el acceso al ciclo de preparación preuniversitaria será completamente gratuito para los estudiantes participantes, gracias a la alianza con la plataforma Academika de Kooltural, liderado por el director Ismael La Rosa.
Por último, señaló que esta iniciativa busca contribuir a cerrar las brechas de acceso a la educación superior, con el fin de que más jóvenes transformen su futuro y el de sus comunidades.
TE PUEDE INTERESAR
- La ruta del oso andino en Machu Picchu captada por collares GPS satelitales: el número de esta especie va en aumento
- “Puedes cruzar la frontera por 50 soles”: caso de Jhon Mikhael Correa revela vulnerabilidad en los límites peruanos
- ¿Por qué solo se ha ejecutado menos del 30% de fondos para infraestructura y equipos médicos contra el cáncer?
- Cusco: dos muertos y al menos 30 heridos en accidente de bus rumbo a Puerto Maldonado
- Papa León XIV dona mitra papal a parroquia de La Victoria en Chiclayo
Contenido sugerido
Contenido GEC