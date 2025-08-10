¿Cuántos sismos se registraron en Perú HOY? El Perú está situado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, esta característica geológica lo hace uno de las zonas con mayor actividad sísmica debido a la unión de placas tectónicas. Esta es la razón por la que nuestro país es una zona altamente sísmica. En el siguiente párrafo te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: Revisa la naturaleza de cada movimiento, desde temblores, sismos de media y mayor intensidad hasta las alertas de un posible terremoto. Todo desde los informes del IGP (Instituto Geofísico del Perú) y redes sociales de la misma entidad:

Último temblor en Perú hoy

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0525

Fecha y Hora Local: 10/08/2025 03:25:45

Magnitud: 3.5

Profundidad: 16km

Latitud: -17.23

Longitud: -70.57

Intensidad: II-III Toquepala

Referencia: 12 km al NE de Toquepala, Jorge Basadre - Tacna — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 10, 2025

Ante cualquier desastre natural, es importante tener una cultura de prevención y mantener informados a los peruanos sobre qué tomar en cuenta en estas situaciones. INDECI pidió que cada ciudadano tuviera en cuenta un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, principalmente un sismo de gran magnitud. A lo largo del 2024 se realizaron dos simulacros de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicaciones como radios a pilas, linternas y más.