La parroquia San José Obrero, ubicada en el distrito de La Victoria, región Lambayeque, vivió el domingo 10 de agosto un acontecimiento sin precedentes con la llegada de una mitra papal enviada directamente desde el Vaticano por el papa León XIV. El ornamento, símbolo de la autoridad y dignidad del Pontífice, fue obsequiado como gesto de cariño y cercanía hacia la comunidad chiclayana, diócesis que el Santo Padre pastoreó antes de asumir el pontificado.

El solemne acto fue presidido por el padre Edgard Iván Rimaycuna Inga, secretario personal del Papa y quien lo acompañó desde su etapa como obispo en la Diócesis de Chiclayo. Durante la ceremonia, celebrada frente al atrio de la iglesia y ante cientos de fieles, Rimaycuna entregó la mitra al párroco José Alonso Serquén, transmitiendo un mensaje del Santo Padre: “Chiclayo está en el corazón del Papa”.

En el marco de la misa de agradecimiento, el secretario papal anunció que León XIV dispuso además una partida económica para la construcción de la capilla Óscar Romero en La Victoria, como una nueva muestra de compromiso con el desarrollo espiritual de la comunidad. La homilía de Rimaycuna estuvo marcada por un llamado a la coherencia cristiana y a la oración constante por el Papa.

La ceremonia también incluyó un momento de reconocimiento por parte de las autoridades locales. El alcalde de La Victoria, Edwin Vásquez Sánchez, entregó la Medalla del Distrito a Rimaycuna, oficializada mediante Resolución de Alcaldía N° 310-2025, en mérito a su labor pastoral, su trayectoria en la Santa Sede y por ser portador directo del mensaje papal a los fieles.

Entre los asistentes se encontraban autoridades municipales, sacerdotes de la región, así como los padres del propio secretario papal. El evento fue acompañado por cantos litúrgicos y momentos de profunda oración, sellando una jornada que muchos calificaron como histórica para el distrito.

La mitra entregada, elaborada con finos materiales, bordada con hilos dorados y decorada con pedrería, no solo representa un valioso ornamento litúrgico, sino también un símbolo de la unión entre Chiclayo y el Vaticano.

La noche concluyó con un mensaje final de Rimaycuna pidiendo a los presentes mantener viva la oración por el Pontífice y fortalecer el vínculo espiritual con la Iglesia universal. “Tenemos el deber de protegerlo con nuestra oración y de vivir la fe sirviendo a los demás” , recalcó, dejando en los fieles la certeza de que Chiclayo ocupa un lugar especial en el corazón del Papa.