El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de agosto, se registrará un marcado descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur del país, con valores mínimos de hasta 19 grados bajo cero en las zonas más altas.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 274, con nivel de alerta naranja, se prevén temperaturas cercanas a 0 °C en localidades por encima de los 2,500 metros sobre el nivel del mar, alrededor de -4 °C en zonas sobre los 3,200 m s. n. m., y valores de hasta -19 °C en áreas situadas por encima de los 4,000 m s. n. m. en la sierra sur.

Senamhi prevé ráfagas de viento de hasta 45 km/h en la sierra peruana. (Foto: Andina)

El pronóstico incluye ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, escasa nubosidad y un incremento de la temperatura diurna. Los departamentos comprendidos son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.

Fenómeno afectará a ocho departamentos entre el 11 y 13 de agosto. (Foto: Andina)

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a tomar medidas de prevención, como evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir cabeza, rostro y boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones. También recomienda el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y brindar especial protección a niños y adultos mayores. Ante síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se mantiene en coordinación con autoridades regionales y locales para supervisar los efectos del fenómeno y brindar asistencia a las comunidades afectadas.