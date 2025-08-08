En medio de un clima de tensión diplomática, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó este jueves desde la ciudad fronteriza de Leticia que no reconoce la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, sosteniendo que dicho territorio “no ha sido asignado” ni a su país ni al nuestro.

El mandatario reiteró su acusación de que el Perú ha “copado” territorio colombiano en la Amazonía, pese a que la historia y documentos oficiales de Colombia indican lo contrario.

El historiador Carlos Huaraj Acuña, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mostró un mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia, fechado en 2017, que ubica al distrito de Santa Rosa dentro de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, Perú.

“Este es un mapa del año 2017, registrado en la base de datos del propio instituto colombiano. Si uno busca ‘Santa Rosa’ aparece como parte de Castilla, Loreto, Perú. El territorio ha sido reconocido por el propio Instituto Geográfico de la República de Colombia”, explicó Huaraj durante entrevista con RPP.

Mapa de institución colombiana muestra que Santa Rosa es parte del territorio peruano. Foto: RPP

Dos hitos históricos en la frontera

Huaraj destacó dos acuerdos clave que fijaron los límites entre ambas naciones: el Tratado Salomón-Lozano de 1922, negociado por el presidente peruano Augusto B. Leguía, y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, firmado tras el conflicto de 1932-33.

El tratado de 1922, suscrito por el canciller colombiano Fabio Lozano y el diplomático peruano Alberto Salomón, fue ratificado por Colombia ese mismo año y por el Perú en 1928. Posteriormente, la ruptura provocada por el gobierno de Luis M. Sánchez Cerro desembocó en el conflicto armado, que se resolvió con la mediación del entonces canciller brasileño Afranio de Mello Franco.

Ciudadanos de la isla Santa Rosa durante una visita de Eduardo Arana y miembros del gabinete este 7 de agosto. (Foto: PCM)

En 1934, con el interés estratégico de Brasil de estabilizar la región amazónica, se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, ratificado por los poderes del Estado de ambos países, estableciendo de manera definitiva los límites.

“Finalmente, en un segundo encuentro, el canciller De Mello Franco logró que ambas partes cerraran el tema limítrofe. Así nació el protocolo de amistad y cooperación entre Colombia y Perú, ratificado por los poderes del Estado”, detalló el especialista.