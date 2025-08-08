Durante audiencia, la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) dictó comparecencia con restricciones por seis meses contra Guillermo Soto Meléndez, investigado como presunto autor del delito de tocamientos indebidos en agravio de la actriz peruana Kimberly Pérez.

La agresión ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando la mujer salió del gimnasio y Soto Meléndez, de acuerdo a las imágenes de cámaras de seguridad, presuntamente le toca el trasero (glúteo derecho) y luego intenta huir por la avenida República de Panamá en Surquillo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Me acaba de tocar el trasero y se dio a la fuga porque es un cobarde”, reclamó Pérez mientras lo encaraba y grababa el momento, a su vez que dos jóvenes lo retenían en el grass de la berma a la espera de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Sin embargo, el hombre dijo que se había tropezado con un hueco en la pista, por lo que perdió el equilibrio y terminó chocando contra Kimberly Pérez.

Más víctimas de Guillermo Soto

Según Buenos Días Perú, no sería la primera vez que el acosador ataca a una mujer de esta forma. En redes sociales varias féminas han dado testimonio de sus agresiones.

Además, el matinal afirmó que, de acuerdo con versiones extraoficiales, Soto Meléndez acosa a mujeres desde al menos 2004.

Ataques a mujeres en 2025

La Defensoría del Pueblo emitió un informe en donde el Perú registró un total de 78 feminicidios durante la primera mitad de 2025, con un incremento de casos del 11,4 % respecto al primer semestre de 2024.

Los primeros seis meses del presente año tuvieron también un aumento del 31 % en casos de desapariciones de mujeres adultas en comparación al mismo periodo del año anterior, y en el caso de adolescentes y niñas, un incremento del 41 % de desapariciones.