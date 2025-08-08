El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que para este fin de semana habrá el décimo octavo friaje en la selva estimándose valores de alrededor de los 27°C en la selva norte, de los 25°C en la selva centro y cercanos a los 24°C en la selva sur.
Los departamentos afectados por el friaje son Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.
La entidad encarga de monitorear el clima precisó que también se presentará el incremento de la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad.
En ese sentido, el Senamhi resaltó que se espera cobertura nubosa, lluvia y ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h. Los departamentos de posible afectación son Madre de Dios (provincias de Tambopata, Manu, Tahuamanu) y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Purús).
Indeci recomienda ante friaje
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la ciudadanía evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.
Asimismo, propone que la ropa adecuada ante este fenómeno tiene sean chompas, guantes, gorros y proteger, en especial, a niños y ancianos. Respecto a la alimentación, consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío. Importante almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.
Si las personas presentan alguna infección respiratoria, lo mejor es evacuarlas de manera pronta hacia el centro de salud más cercano.
